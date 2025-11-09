S-a câștigat marele premiu la Loto 6/49, în valoare de aproape 10 milioane de euro

S-a câştigat marele premiu la tragerea Loto 6/49 de duminică, în valoare de 9,66 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat pe site-ul oficial bilete.loto.ro şi a costat 12 lei.

La tragerea Loto 6/49 de astăzi, 9 noiembrie, s-a câştigat premiul de categoria I în valoare de 49.149.676,24 de lei (9,66 milioane de euro), anunţă Loteria Română.

Biletul norocos a fost jucat online pe platforma Loteriei Române, bilete.loto.ro, şi a fost completat cu o singură variantă la Loto 6/49 şi o variantă Noroc, prețul biletului fiind de 12 lei.

Acesta este al doilea premiu ca valoare din istoria acestui joc și al treilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

Ultima dată, premiul de categoria I la Loto 6/49 a fost câștigat în data de 11.05.2025 și a fost în valoare de 10.046.415,60 lei.

Conform regulamentului privind organizarea şi administrarea jocurilor de tip loto tradiţional, câştigătorul are la dispoziţie 90 de zile, începând cu data tragerii, pentru a-şi revendica câştigul, amintește Loteria Română.