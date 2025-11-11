Cine este tânărul care a câștigat marele premiu la loto de aproape 10 milioane de euro. „Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile se pot întâmpla”

Câștigătorul premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 de duminică, în valoare de peste 9,66 milioane de euro, și-a ridicat câștigul și nu a dorit să-și facă publică identitatea, a anunțat marți Loteria Română.

„Vreau ca toată lumea să învețe de la mine că lucrurile, indiferent de natura lor, se pot întâmpla. Și ele nu se întâmplă decât atunci când ți le dorești. Loteria Română mi-a demonstrat că această teorie este corectă. Continuați să visați!”, a spus câștigătorul, potrivit anunțului făcut de Loteria Română și citat de Agerpres.

Norocosul câștigător al celui de-al doilea mare premiu din istoria Loteriei Române este din Arad, are în jur de 30 de ani, este de profesie inginer și se consideră o persoană pozitivă.

Este jucător ocazional la loto de mai mulți ani, dar, de un an, joacă constant doar online, pe platforma Loteriei Române, la Loto 6/49 și Joker, inclusiv la Noroc și Noroc Plus, jocuri la care a obținut, până acum, doar câștiguri mici.

El a mai spus că numerele care i-au purtat noroc au fost alese la întâmplare și că va continua să joace la jocurile preferate.