LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 16 august 2026. Se suplimentează fondul de câștiguri la LOTO 6/49

Duminică, 16 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 13 august, Loteria Română a acordat peste 22.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 55,14 milioane de lei.

HotNews va afișa numerele câștigătoare începând cu ora 18.45.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO din 16 august 2026

În urma câștigării premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 13.08.2026, Loteria Română suplimentează fondul de câștiguri al categoriei I cu 500.000 de lei pentru tragerea din data de 16.08.2026.

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,94 milioane de lei (peste 751.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 3,87 milioane de lei (peste 738.400 de euro), la categoria a II-a este în joc un report în valoare de peste 231.100 de lei (peste 44.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 98.300 de lei (peste 18.700 de euro).

La Noroc Plus este în joc un report cumulat de peste 644.200 de lei (peste 122.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 317.400 de lei (peste 60.500 de euro), iar la categoria a II-a, un report de peste 118.500 de lei (peste 22.600 de euro).

La Super Noroc se înregistrează, la categoria I, un report de peste 361.500 de lei (peste 68.900 de euro).

Când s-a câștigat marele premiu la LOTO

La tragerea Loto 6/49 de joi, 13 august, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 52.839.623,04 de lei (peste 10,07 milioane de euro), cel mai mare premiu din istoria acestui joc.

Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Oradea, care este parte din noua imagine a Loteriei Române, fiind rebranduită și modernizată în conformitate cu Manualul de Brand al companiei. Agenția oferă un spațiu modern, atractiv și adaptat noilor standarde de identitate vizuală ale Loteriei Române.

Biletul norocos a fost completat cu o variantă simplă la Loto 6/49.

Acest câștig record reprezintă, totodată, o confirmare a faptului că noua imagine a Loteriei Române ajunge tot mai aproape de jucători, prin agenții moderne, accesibile și aliniate unei identități vizuale unitare.

Acesta este al doilea câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a II-a în valoare de 231.891,36 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Râmnicu Sărat.

La tragerea Loto 6/49 s-au câștigat 6 premii la categoria a II-a, în valoare de 67.710,30 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate în agenții din Arad și Brașov, precum și pe bilete.loto.ro și joaca.loto.ro.

La tragerea Noroc s-a câștigat premiul de categoria a III-a în valoare de 51.848,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Bradu, județul Argeș.