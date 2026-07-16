Noi trageri LOTO joi, 16 iulie 2026. Report uriaș la Loto 6/49 la categoria I

Joi, 16 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile speciale Loto ale veri, care au avut loc duminică, 12 iulie, Loteria Română a acordat peste 26.800 de câștiguri în valoare totală de peste 3,23 milioane de lei.

Numerele norocoase vor fi extrase joi, după ora 18.30.

Numerele câștigătoare la LOTO joi, 16 iulie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

LOTO, joi, 16 iulie 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de aproape 8 milioane de euro

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 41,54 milioane de lei (peste 7,93 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 3,11 milioane de lei (peste 594.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,94 milioane de lei (peste 370.700 de euro).

La categoria a II-a reportul este în valoare de peste 400.200 de lei (peste 76.400 de euro) și la categoria a III-a se înregistrează un report de peste 61.200 de lei. La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 436.100 de lei (peste 83.300 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 523.400 de lei (peste 100.000 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 96.700 de lei. La Super Noroc este în joc la categoria I un report în valoare de peste 307.400 de lei (peste 58.700 de euro).

La tragerea Noroc, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 379.289,28 de lei. Biletul norocos a fost jucat online, pe bilete.loto.ro.