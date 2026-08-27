Noi trageri LOTO joi, 27 august. Ce premii sunt puse în joc la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc

Joi, 27 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 23 august, Loteria Română a acordat 22.724 de câștiguri în valoare totală de peste 2,27 milioane de lei.

Extragerile vor avea loc după ora 18.30.

Numerele câștigătoare la LOTO joi, 27 august 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile de joi de la LOTO:

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,55 milioane de lei (peste 484.900 de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,24 milioane de lei (peste 807.700 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 4,84 milioane de lei (peste 920.500 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 440.600 de lei (peste 83.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report în valoare de peste 709.600 de lei (peste 134.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 663.100 de lei (peste 126.100 de euro). La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 405.800 de lei (peste 77.100 de euro).

Ce premii s-au câștigat duminică

La tragerea Loto 5/40 de duminică, 23 august, la categoria a II-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 291.366 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe bilete.loto.ro.

La tragerea Noroc de duminică, 23 august, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 114.366,48 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agenție din Piatră Neamț.

La tragerea Joker de duminică, 23 august, la categoria a III-a, s-a înregistrat un câștig în valoare de 74.566,68 lei. Biletul norocos a fost jucat online pe joacă.loto.ro.