LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 15 februarie 2026. Report la Joker la categoria I de peste 10 milioane de euro

Duminică, 15 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 12 februarie, Loteria Română a acordat peste 36.400 de câștiguri în valoare totală de peste 25,07 milioane de lei.

Rezultatele la LOTO de duminică, 15 februarie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 15 februarie 2026

În urma castigarii premiului de categoria I la tragerea Loto 6/49 din data de 12.02.2026, Loteria Română suplimenteaza fondul de castiguri al categoriei I cu 300.000 de lei pentru tragerea din data de 15.12.2026

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 4,73 milioane de lei (peste 929.100 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 52,18 milioane de lei (peste 10,24 milioane de euro), iar la categoria a II-a, un report în valoare de peste 456.100 de lei (peste 89.500 de euro). La Noroc Plus este în joc, la categoria I, un report în valoare de peste 605.300 de lei (peste 118.800 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 682.200 de lei (peste 133.900 de euro), iar la categoria a II-a reportul este în valoare de peste 42.900 de lei. La Super Noroc este în joc un report, la categoria I, în valoare de peste 39.600 de lei.

Când s-a câștigat ultima dată la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (peste 4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat online pe aplicatia mobila AmParcat.ro. și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o varianta Noroc. Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.