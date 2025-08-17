Tragerile LOTO de duminică, 17 august 2025. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,25 milioane de euro

Duminică, 17 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 14 august, Loteria Română a acordat peste 19.700 de câștiguri în valoare totală de peste 1,52 milioane de lei.

Numerele câștigătoare la LOTO duminică, 17 august 2025:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premii puse în joc de Loteria Română

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 21,55 milioane de lei (peste 4,25 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,61 milioane de lei (peste 516.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 28,54 milioane de lei (peste 5,63 milioane de euro), iar la categoria a II-a, reportul este de peste 222.100 lei (peste 43.800 de euro). La Noroc Plus este în joc la categoria I un report in valoare de peste 1,4 milioane de lei (peste 277.900 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistrează un report in valoare de peste 792.200 de lei (peste 156.400 de euro), iar la categoria a II-a un report in valoare de peste 84.900 de lei. La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 156.300 de lei (peste 30.800 de euro).