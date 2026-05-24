LOTO. Tragerile LOTO de duminică, 24 mai 2026. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 4,89 milioane de euro

Duminică, 24 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de joi, 21 mai, Loteria Română a acordat 22.264 de câștiguri în valoare totală de peste 1,95 milioane de lei.

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de duminică, 24 mai 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 25,65 milioane de lei (peste 4,89 milioane de euro). La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 6,85 milioane de lei (peste 1,30 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 2,03 milioane de lei (peste 387.400 de euro). La Noroc Plus este in joc la categoria I un report în valoare de peste 137.400 de lei (peste 26.200 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se înregistreaza un report în valoare de peste 561.800 de lei (peste 107.100 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report în valoare de peste 43.200 de lei. La Super Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 226.900 de lei (peste 43.200 de euro).