LOTO. Tragerile LOTO de joi, 19 februarie 2026. Report de peste 10 milioane de euro la Joker, categoria I

Joi, 19 februarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminică, 15 februarie, Loteria Română a acordat 34.439 de câștiguri în valoare totală de peste 4 milioane de lei.

Rezultatele la LOTO de joi, 19 februarie 2026:

Loto 6 din 49:

Joker:

Loto 5 din 40:

Noroc:

Noroc Plus:

Super Noroc:

Premiile puse în joc la tragerile LOTO de joi, 19 februarie 2026

La Loto 6/49, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 1,19 milioane de lei (peste 235.100 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 4,85 milioane de lei (peste 953.400 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistreaza un report in valoare de peste 52,92 milioane de lei (peste 10,38 milioane de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 822.600 de lei (peste 161.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report la categoria I in valoare de peste 48.200 de lei.

Când s-a câștigat ultima dată la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 de joi, 12 februarie, s-a câștigat premiul de categoria I în valoare de 22.948.891,68 de lei (peste 4,50 milioane de euro).

Biletul norocos a fost jucat online pe aplicatia mobila AmParcat.ro. și a fost completat cu trei variante la Loto 6/49 și o varianta Noroc. Acesta este primul câștig de categoria I obținut în acest an la Loto 6/49.

La tragerea Loto 6 din 49 de duminică, 15 februarie, la categoria a II-a, s-au înregistrat două câștiguri, în valoare de 149.659,76 de lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate pe bilete.loto.ro si pe Amparcat.ro.