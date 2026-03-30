După ce șeful Rheinmetall a invocat „gospodinele” care fac drone ucrainene, Kievul a luat foc. Compania germană își toarnă acum cenușă în cap

Armin Papperger (dreapta), membru al consiliului executiv al Rheinmetall, în fața unui tanc de luptă principal Panther KF51, în timpul unui tur al fabricii Rheinmetall din Unterluess, Saxonia Inferiorară, 14 iulie 2022. Sursa foto: Julian Stratenschulte / DPA / Profimedia

Gigantul german din domeniul apărării, Rheinmetall, a încercat duminică să calmeze spiritele, după controversa stârnită de declarațiile șefului companiei, care a comparat fabricile ucrainene producătoare de drone cu „gospodine” care produc arme în bucătăriile lor, relatează AFP.

Într-un interviu acordat revistei The Atlantic și publicat vineri, directorul general Armin Papperger a fost întrebat despre dezvoltarea de către Ucraina a tehnologiilor de drone, considerate pe scară largă ca având un rol cheie în răspunsul Kievului la invazia rusă.

„E ca și cum te-ai juca cu Lego”, a declarat Papperger referindu-se la drone, înainte de a compara principalii producători ucraineni de drone cu „gospodine”.

„Au imprimante 3D în bucătărie și produc piese pentru drone”, a spus el, adăugând că „asta nu e inovație”.

Presa occidentală, inclusiv The Atlantic, a lăudat programul de drone al Ucrainei pentru că „face ca artileria și vehiculele blindate să pară învechite”, în timp ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a lăudat că țara sa „își construiește propriul arsenal”, scrie Politico.

Însă Papperger a susținut că sistemele Ucrainei nu sunt la fel de sofisticate ca produsele marilor firme occidentale de apărare. „Aceasta nu este tehnologia Lockheed Martin, General Dynamics sau Rheinmetall”, a spus el.

Critici de la Kiev

Declarațiile lui Papperger au provocat indignare la Kiev și au dat naștere și hashtagului #MadeByHousewives (#Fabricat de gospodine) pe rețelele de socializare ucrainene, unde utilizatorii au răspuns cu glume și meme-uri care subliniau eficiența dronelor ucrainene și a sistemelor lor de apărare împotriva dronelor.

O reacție dură a venit din partea lui Alexander Kamîșin, consilier al liderului de la Kiev, care a scris pe rețeaua X pentru a reaminti succesele obținute de dronele ucrainene împotriva tancurilor rusești.

Kamîșin a spus că, în timpul vizitelor sale la fabricile de armament, a „văzut destul de des femei ucrainene lucrând pe picior de egalitate cu bărbații”.

„Sunt gospodine excelente, dar sunt nevoite să muncească din greu în fabricile de armament”, a declarat el, adăugând, adresându-se companiei Rheinmetall: „ele merită respect”.

Mesajul Rheinmetall, după declarațiile directorului

Rheinmetall l-a menționat duminică pe Kamîșin într-o postare pe propriul cont de pe X, în care grupul a încercat să-și ceară scuze.

„Avem cel mai mare respect pentru eforturile imense depuse de poporul ucrainean pentru a se apăra”, a declarat compania, precizând că „fiecare femeie și fiecare bărbat din Ucraina aduce o contribuție inestimabilă”.

„Este o mare onoare pentru Ucraina că luptă cu o astfel de eficiență în ciuda resurselor limitate”, se mai arată în mesajul publicat de Rheinmetall.

Reacția premierul ucrainean

Prim-ministrul ucrainean Iulia Svîrîdenko a declarat mai târziu, duminică, pe X, că „poporul ucrainean merită nu numai cel mai mare respect, ci și să fie ascultat – și luat ca exemplu”.

„Da, apărarea Europei este asigurată de «casnice» ucrainene”, a scris ea, alături de hashtagul #MadeByHousewives.

Iaroslav Kalinin, directorul executiv al firmei ucrainene de apărare Infozahyst, a susținut că inovațiile militare ar trebui analizate după eficacitatea lor pe câmpul de luptă, nu după complexitatea lor tehnologică. „O dronă FPV de 500 de dolari care distruge un tanc în valoare de milioane – aceasta este inovație”, a scris el pe Facebook . „Nu după standardele voastre corporative, ci după singurul standard care contează în război – eficiența”, a subliniat Kalinin.

Denis Dovgopoliy, un investitor ucrainean din domeniul tehnologiei, a afirmat că declarațiile lui Papperger denotă o neînțelegere fundamentală a conceptului de inovare.

Șeful companiei Rheinmetall a petrecut zeci de ani într-o industrie în care „un produs dezvoltat acum 10 ani este considerat inovator”, în timp ce platformele grele, precum tancurile, „vor fi folosite cu greu în războaiele viitoare”, așa cum se poate observa „deja… pe câmpurile de luptă din Ucraina”, a scris Dovgopoliy pe Facebook.

El a încheiat cu o replică directă la adresa lui Papperger: „Ce poate ști el despre inovare?”

Activitatea companiei Rheinmetall a crescut odată cu războiul

Volodimir Zelenski se află în prezent într-un turneu în Orientul Mijlociu pentru a promova expertiza ucraineană în domeniul războiului cu drone în rândul țărilor din regiune care se confruntă cu atacuri cu drone și rachete iraniene.

Activitatea companiei Rheinmetall a crescut semnificativ de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Rusia în 2022, care a declanșat o val de reînarmare în Europa.

Cu sediul în Düsseldorf, în vestul Germaniei, grupul a profitat în special de creșterea cheltuielilor de apărare din țara sa, unde cancelarul Friedrich Merz a promis să transforme Bundeswehrul în cea mai mare armată convențională din Europa.