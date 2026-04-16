Rick Moranis a pus capăt unei pauze de 30 de ani de la actorie pentru continuarea unui film cult din 1987

Rick Moranis într-o secvență din filmul „Dragă, am micșorat copiii” din 1989, FOTO: The Hollywood Archive / Profimedia

Îndrăgitul actor canadian Rick Moranis s-a întors la Hollywood, urmând să joace într-un film pentru marele ecran pentru prima oară după trei decenii, relatează Entertainment Weekly și Variety.

Actorul din „Ghostbusters” și „Dragă, am micșorat copiii” a apărut miercuri pe scenă la ediția de anul acesta a convenției CinemaCon pentru a promova „Spaceballs 2”, continuarea îndelung așteptată a parodiei SF din 1987 realizate de Mel Brooks.

Moranis își va relua rolul lui Dark Helmet, marcând prima sa apariție într-un film live-action după „Iubito, ne-am micșorat pe noi”, apărut în sălile de cinema în 1997.

De atunci, el a dispărut aproape complet de la Hollywood, având o mână de apariții episodice în seriale TV și dându-și vocea pentru trei filme de animație apărute chiar la începutul anilor 2000.

Moranis a început în 1997 o pauză îndelungată de la actorie pentru a se dedica creșterii celor doi copii ai săi ca tată singur. El a rămas văduv după ce soția sa, creatoarea de costume Ann Belksy, a murit de cancer la sân în 1991, la vârsta de doar 35 de ani.

Actorul acum în vârstă de 72 de ani a explicat în interviuri date de atunci că numeroasele deplasări necesare pentru filmări și perioadele lungi petrecute departe de casă nu i-ar fi permis să fie un tată bun pentru copiii săi.

Rick Moranis, pe scenă la CinemaCon 2026, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia

Moranis va juca alături de o legendă a cinematografiei în filmul „Spaceballs: The New One”

Mel Brooks, acum în vârstă de 99 de ani, nu a participat la convenția organizată anual de industria cinematografică americană la Las Vegas, însă legendarul creator de comedie a trimis un mesaj video preînregistrat pentru noul film „Spaceballs”.

El a făcut mai multe glume în scurta înregistrare, fără a dezvălui detalii despre povestea filmului pe care studioul Amazon MGM intenționează să îl lanseze în cinematografe în data de 23 aprilie a anului viitor.

Brooks, un actor premiat cu Oscar, Emmy, Tony și Grammy, a dezvăluit însă titlul oficial al noului său film: „Spaceballs: The New One” (Cel nou).

Studioul Amazon MGM este la fel de discret în privința intrigii continuării, menționând într-un comunicat că „detaliile despre poveste sunt ținute sub lacăt, cheie și un scut Schwartz de rezistență industrială”.

La fel ca filmul original, continuarea se va desfășura într-o galaxie foarte, foarte, foarte, foarte îndepărtată și este de așteptat să parodieze francize SF populare.

Ce este cunoscut e că, în afară de Moranis care va reveni în rolul Lordului Dark Helmet și Brooks în al lui Yogurt, filmul va reuni și restul distribuției lungmetrajului original din 1987: George Wyner în rolul Colonelui Sandurz, Daphne Zuniga ca Prințesa Vespa, Bill Pullman ca Lone Starr.

Li se vor alătura Josh Gad, Keke Palmer, Lewis Pullman și Anthony Carrigan, care vor interpreta personaje noi, ale căror identități sunt păstrate secrete.

Un film care va parodia genul SF și nu numai

Variety notează că un trailer al noului film, prezentat în exclusivitate la CinemaCon pentru plătitorii de bilete, arată că acesta va parodia de toate, de la „Star Wars” la „Avatar” și „Harry Potter”.

La fel ca în deschiderea filmului „Star Wars: The Force Awakens” din 2015, există o scenă într-un deșert nisipos, cu roboți și exploratori asemănători cavalerilor Jedi, care rătăcesc printre dune – plus cineva înghețat în carbonit, asemenea lui Han Solo.

Brooks, care a scris și regizat parodia SF originală, a anunțat anul trecut continuarea printr-un videoclip în stilul celebrei introduceri din „Star Wars”, care spunea: „În urmă cu treizeci și opt de ani, exista o singură trilogie ‘Star Wars’. Dar de atunci au apărut… o trilogie prolog, o trilogie continuare, o continuare a prologului, un prolog al continuării, nenumărate spin-off-uri TV, un film spin-off al spin-off-ului TV, care este în același timp și prolog, și continuare […]”.

„Dar, în 38 de ani, a existat un singur ‘Spaceballs’. Până acum…”.

Deși la lansare a avut parte de o primire mixtă atât din partea criticilor de film, cât și a spectatorilor obișnuiți, în deceniile trecute de atunci „Spaceballs” a devenit un film cult și a ajuns să fie considerat un titlu de reper atât pentru comediile spațiale, cât și lungmetrajele de parodie.

De altfel, el a fost redifuzat de numeroase ori la TV și în România.