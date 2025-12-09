Noul film Avatar 3 a fost rezultatul unei întrebări de două miliarde de dolari, spune James Cameron: „Am întâmpinat destulă rezistență”

James Cameron și soția sa Suzy Amis Cameron, fotografiați pe 1 decembrie 2025 la faimosul cinematograf Dolby din Los Angeles, unde noul film „Avatar” a avut avanpremiera mondială pentru criticii de film de la Hollywood, FOTO: Chris Pizzello / AP / Profimedia Images

James Cameron a dezvăluit că s-a confruntat cu rezistență din partea șefilor de studio atunci când a decis să extindă numărul de filme care să continue „Avatar” de la trei lungmetraje la patru. După succesul record al „Avatar” din 2009, regizorul canadian a reunit o echipă de scenariști pentru a începe continuarea unei povești care să se întindă pe parcursul a trei filme „sequel”, relatează Variety.

„Lucram la trei scenarii și apoi s-au transformat în patru (…) fiindcă numărul doi a ajuns să fie împărțit în doi și trei”, a spus Cameron într-un interviu pentru Discussing Film despre decizia de a împărți ceea ce fusese scenariul original pentru Avatar: Calea Apei („The Way of Water”) din 2022 și pentru a se întinde în al treilea film Avatar: Foc și cenușă („Fire and Ash”).

Acesta urmează să apară în cinematografe în data de 19 decembrie iar primele reacții ale criticilor de film care au avut ocazia să îl vadă înainte de lansare vorbesc de un spectacol cinematografic de anvergură.

Decizia lui Cameron a însemnat totodată că ceea ce plănuise să fie al treilea film Avatar urma acum să fie al patrulea, ridicând numărul total de filme pe care și le-a imaginat pentru franciză la nu mai puțin de cinci.

„De fapt, am întâmpinat de destul de multă rezistență din partea studioului”, a dezvăluit regizorul în vârstă de 71 de ani în noul interviu. „Contraargumentul meu a fost: «Stați puțin. Care parte din ideea că mai aveți o șansă să faceți două miliarde de dolari e pusă aici sub semnul întrebării?»”.

Filmele „Avatar” ale lui James Cameron au fost succese de proporții la box office

Cu vânzări de bilete în valoare de 2,9 miliarde de dolari, filmul Avatar inițial din 2009 rămâne până în prezent lungmetrajul cu cele mai mari încasări din istorie, un rezultat cu atât mai impresionant având în vedere inflația galopantă din anii care au trecut de atunci.

Revista Variety notează că regizorul știa ce spune în contraargumentul lui către studio, deoarece The Way of Water, din 2022, a încasat 2,3 miliarde de dolari, devenind al treilea cel mai profitabil film din istorie. Pe poziția a doua, între cele două lungmetraje Avatar ale sale se află filmul cu supereroi Avengers: Endgame din 2019, cu încasări de 2,79 miliarde de dolari.

Producția Marvel și Disney a reușit chiar să detroneze primul film Avatar cu 6 ani în urmă, însă acesta a revenit pe prima poziție a încasărilor din toate timpurile după ce a fost relansat într-o ediție specială în 2021.

Presiunea este acum pe Fire and Ash să treacă pragul de două miliarde de dolari la box-office-ul mondial în a doua parte a acestei luni și la începutul anului viitor.

Cameron a filmat deja o parte a celui de-al patrulea film „Avatar” pe care l-a plănuit

Cameron a dezvăluit anterior că a filmat deja secvențe pentru Avatar 4, dar că depinde de încasările obținute de Fire and Ash pentru a reveni să finalizeze al patrulea film, cât pentru a putea face al cincilea cu care dorește să își încheie franciza cinematografică.

Vorbind cu jurnaliștii de la Collider în 2022, cineastul canadian a dezvăluit că scenariul pentru Avatar 4 a fost primul „sequel” Avatar care nu a primit nici măcar o singură observație din partea directorilor de studio.

„Nu pot să vă spun detaliile, dar tot ce pot spune este că atunci când am predat scenariul pentru The Way of Water, studioul mi-a dat trei pagini de observații”, a spus Cameron. „Iar când am predat scenariul pentru al treilea, mi-au dat o pagină de observații, deci deveneam mai bun”, a relatat el.

„Când am predat scenariul pentru 4, directorul de studio, directorul creativ pe filme, mi-a scris un email în care spunea: «Holy fuck», iar eu am zis: «Bun, și unde sunt observațiile?» Și ea a zis: «Alea sunt observațiile»”.

Cei care doresc să vizioneze precedentele două filme Avatar acasă înainte de lansarea noului lungmetraj o pot face în streaming pe Disney+.