Ridicarea de către anchetatori a fostului candidat „e o decizie îngrozitor de proastă”, spune un cunoscut contestatar al lui Călin Georgescu

Ridicarea de către procurori din trafic și ducerea la audieri a fostului candidat la alegerile prezidenţiale este o greşeală a instituţiilor române, care poate avea consecinţe serioase, consideră scriitorul şi activistul pentru drepturile omului Valeriu Nicolae: „Instituţiile noastre au demonstrat încă o dată că nu au nicio urmă de profesionalism”.

„Eu am scris în mod repetat şi dur împotriva domnului Georgescu şi consider că e un blestem pentru democraţia noastră, dar asta nu justifică ce s-a întâmplat azi. Spectacolul ăsta nu e deloc în regulă”, a spus Valeriu Nicolae, într-un dialog pentru publicul HotNews.ro.

Activistul crede că ridicarea lui Călin Georgescu din trafic este o „decizie îngrozitor de proastă” şi că „show-ul filmat e absurd”: „Instituţiile noastre au demonstrat încă o dată că nu au nicio urmă de profesionalism”.

Valeriu Nicolae. FOTO: Inquam Photos / Bogdan Buda

„Ce-ar fi făcut, ar fi fugit cu cârjele?

„Puteau să-i trimită mandatul acasă şi sunt sigur că domnul Georgescu ar fi venit singur la Parchet. Show-ul acesta filmat, cu reţinerea în trafic, e absurd! O demonstraţie de forţă care prinde ca nuca-n perete. Sincer, sper să fie doar o demonstraţie de ineptitudine, ca să folosesc acest eufemism, a celor care au luat decizia aceasta. Oricine e responsabil pentru această decizie ar trebui zburat din funcţia în care este, pentru că e o decizie îngrozitor de proastă şi nu văd cum ar fi justificabilă. Îmi e foarte greu să înţeleg de ce să-l opreşti în trafic şi să-l reţii pe unul care ce-ar fi făcut, ar fi fugit cu cârjele? E ridicol!”, a spus Valeriu Nicolae.

După ce Călin Georgescu a intrat în turul II al alegerilor prezidenţiale, Valeriu Nicolae s-a remarcat dreptul unul dintre criticii activi ai prestaţiei acestuia şi al susţinătorilor lui. El a scris pe social media, a acordat interviuri şi a filmat mai multe videoclipuri în care a vorbit despre trecutul lui Georgescu, dar şi despre „fascinaţia pentru sonaţi mesianici” a celor care l-au votat şi îl susţin. El spune însă că Georgescu nu este o excepție.

„Radicalizăm un grup care este deja radical”

„Sigur, e mitoman, e şarlatan, spune o grămadă de bazaconii, dar la fel au făcut o grămadă de alţi politicieni români, nu e ceva excepţional. Faptul că a declarat zero cheltuieli în campania electorală sigur că e o problemă, dar mi se pare mai mare problema domnului Ciucă, pe vremea când era preşedintele Senatului şi folosea milioane de euro într-o campanie electorală mascată, zicând că publică nu-ştiu-ce carte. Cât despre acuzaţiile de extremism, am putea să ne amintim că domnul Mihai Tudose (europarlamentar PSD, n.r.), când era premier, a spus că-i va face pe unguri să fluture lângă steagul secuiesc dacă vor cumva autonomia Ardealului. Or, acea declaraţie e mult mai dură decât ce-am auzit eu de la domnul Georgescu. Dublul standard e foarte periculos!”, susţine Valeriu Nicolae.

Activistul a vorbit şi despre consecinţele sociale ale ridicării lui Călin Georgescu din trafic şi aducerii sale la Parchetul General. El crede că momentul va alimenta tensiunea socială.

„Ne polarizăm şi mai tare. Radicalizăm un grup care deja este radical. O să permitem oamenilor foarte toxici, manipulatori şi bine conectaţi cu oameni puternici, cum e doamna Anca Alexandrescu, să câştige popularitate. Vom permite partidelor extremiste să câştige şi mai mult sprijin. Şi asta e foarte greşit! Şi e îngrijorător şi că ne bucură spectacolul ăsta în care un om poate ajunge la puşcărie, în condiţiile în care nu ştim dacă a făcut nişte lucruri care să afecteze viaţa altora într-un mod foarte grav. Cred că începem să ne dezumanizăm şi nu ştiu de ce am ajuns aşa”, a mai spus Valeriu Nicolae.