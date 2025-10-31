Ringier, trust de presă prezent și în România, a vândut aproape toate publicațiile pe care le deținea în Ungaria către o companie apropiată de Viktor Orban

Indamedia a achiziționat portofoliul media al Ringier din Ungaria, anunță Reuters. Potrivit anunțului făcut de trustul elvețian, tranzacția a fost încheiată joi, iar toate publicațiile vor trece la Indamedia cu excepția site-ului sportiv Sportal.hu și a motorului de căutare de locuri de muncă „Profession”. Mutarea pe piața media are loc cu câteva luni înainte de alegerile generale din Ungaria.

Cea mai importantă publicație din pachet este Blikk, cel mai citit cotidian din Ungaria. De asemenea, în pachet se află și Kiskegyed, Glamour, tvr-hét și edițiile maghiare ale Egészségkalauz și Auto Bild.

În 2024, compania a înregistrat un profit de 545 milioane de forinți (n.r. 1,4 milioane euro), cu o cifră de afaceri de 12,1 miliarde (3,1 milioane euro).

Potrivit Ringier, publicațiile din Ungaria au 3,3 milioane de vizitatori unici pe lună și, anul trecut, peste 1 milion de persoane au citit paginile lor tipărite.

Legăturile dintre Indamedia și Viktor Orban

Noul proprietar este Indamedia, care are legături strânse cu guvernul Orban. Compania este finanțată de Lőrinc Mészáros, unul dintre cei mai controversați oameni de afaceri ungari și prieten din copilărie cu premierul Viktor Orban. Mészáros a recunoscut importanța relației sale cu Orban, afirmând în 2017 că „averea se datorează trei factori: Dumnezeu, norocul și Viktor Orban”, potrivit unui articol din 2019 din Deutsche Welle.

Potrivit publicației independente maghiare 444.hu, personajul cheie la cârma companiei este coproprietarul Miklós Vaszily. El nu mai este doar un invitat regulat la discursurile anuale ale lui Viktor Orbán, ci, împreună cu alți subordonați ai lui Lőrinc Mészáros, susține public realegerea lui Viktor Orban.

Acord încheiat sub iminența alegerilor din Ungaria

Acordul, anunțat de cele două companii într-o declarație făcută vineri, vine cu doar câteva luni înaintea alegerilor generale din aprilie, în care premierul Viktor Orban este contracandidat de noul partid de opoziție de centru-dreapta Tisza, care conduce în majoritatea sondajelor.

Liderul partidului Tisza, Peter Magyar, a criticat acordul dintre Indamedia și Ringier Ungaria, afirmând că acesta reprezintă o încercare a lui Orban de a-și consolida controlul asupra presei din Ungaria, potrivit Reuters.

Orban, criticat pentru controlul asupra presei

Indamedia deține deja 18 publicații și platforme online, inclusiv influentul portal de știri Index.hu. UE și grupurile pro-democrație acuză de mult timp guvernul lui Orban că restricționează libertatea presei și alte libertăți, acuzații pe care acesta le neagă.

Presa de stat a ajuns sub controlul total al guvernului, iar mai multe instituții private au fost închise sau preluate de proprietari favorabili guvernului în timpul mandatului lui Orban, amintește Reuters.

„Aceasta este o zi tristă în istoria libertății presei maghiare – dar, din păcate, nu este neașteptată”, a reacționat Szabolcs Panyi, jurnalist maghiar de investigații la VSquare – o organizație non-profit, independentă, de investigație, în limba engleză preocupată de subiecte legate de Polonia, Ungaria, Republica Cehă și Slovacia.

Ringier, prezentă în România

Ringier este o companie media europeană cu sediul în Elveția, cu o tradiție de peste 190 de ani. Cu aproximativ 6.000 de angajați, grupul operează peste 130 de companii în 19 țări din Europa și Africa, potrivit site-ului oficial.

Ringier acvitează în România din 1992. Portofoliul Ringier include, printre altele, reviste și ziare precum Libertatea, ELLE, Glamour și Unica, precum și site-ul de sport GSP.