Riposta patronatelor din turism, după ce ministrul Miruță a vorbit despre „țepele” date clienților. ANAT: „Declarații nefondate, populiste și greșite juridic”

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism din România (ANAT) a afirmat că declaraţiile privitoare la „ţepele” din turism, făcute de către ministrul Economiei şi Turismului, Radu Miruţă, sunt „nefondate, populiste şi greşite juridic”. Afirmația vine după ce, într-un interviu pentru StartupCafe.ro, Radu Miruță l-a îndemnat pe Alin Burcea „să lase un pic vocea mai jos”, „în condițiile în care asociația pe care tu o conduci are astfel de țepe față de turiști”.

„În ultimele zile, ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului, Radu Miruţă, a ales o reţetă veche, dar eficientă mediatic: atunci când nu înţelegi cum funcţionează o industrie, ridici tonul şi cauţi un vinovat. Declaraţiile sale, prin care acuză ANAT şi pe preşedintele Alin Burcea că ar fi responsabili pentru „ţepele” din turism, sunt nefondate, populiste şi, dincolo de aceste trivialităţi, greşite juridic”, se arată într-un comunicat al ANAT.

„O tentativă de intimidare”

ANAT consideră că responsabilitatea legală pentru funcţionarea şi supravegherea agenţiilor de turism aparţine exclusiv Ministerului Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului şi Turismului (MEDAT), care, în cadrul Direcţiei Generale Turism, are două structuri specializate: Direcţia Control, care verifică respectarea legislaţiei şi gestionează sesizările turiştilor şi Direcţia Autorizare şi Monitorizare, care acordă şi reînnoieşte licenţele şi clasifică unităţile turistice.

Astfel, ministerul are toate instrumentele legale şi administrative necesare pentru a preveni situaţiile în care turiştii sunt afectaţi de intrarea în insolvenţă a unei agenţii.

„Instituţia a implementat un sistem digital de raportare, care ar trebui să permită funcţionarilor să analizeze datele transmise lunar de agenţiile de turism – declaraţiile obligatorii de activitate, care includ volumul vânzărilor (numărul de pachete), sumele încasate în avans de la turişti, sumele achitate furnizorilor şi valorile poliţelor de asigurare de insolvenţă. Un astfel de sistem ar trebui să semnaleze automat discrepanţele evidente, cum ar fi cazul unei agenţii care rulează milioane de euro, dar deţine o poliţă de asigurare minimală, de câteva mii sau zeci de mii de euro”, se scrie în comunicatul ANAT.

ANAT precizează că este o asociaţie patronală şi nu poate avea atribuţii de control economic sau financiar asupra membrilor săi.

„Rolul ANAT este de a reprezenta, de a consilia şi de a colabora cu autorităţile publice şi nu de a le înlocui! Cu toate acestea, atunci când au existat probleme, agenţiile de turism – membre şi nemembre ANAT – au fost cele care au intervenit efectiv, sprijinind turiştii afectaţi şi găsind soluţii concrete, în timp ce ministerul a rămas absent şi a început să caute vinovaţi în Excel”, se scrie, totodată, în comunicat.

Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism consideră că „atacul public lansat de ministrul Miruţă depăşeşte limitele dialogului instituţional şi poate fi considerat o tentativă de intimidare a unei organizaţii care îşi exercită un drept legitim de opinie şi critică faţă de o politică guvernamentală”.

Ce i-a imputat Miruță șefului ANAT

Ministrul a lansat, marți, în interviul pentru StartupCafe.ro o serie de critici la adresa omului de afaceri Alin Burcea, președintele patronatului agențiilor de turism, ANAT. Miruță s-a referit astfel la un scandal recent în care a fost implicată agenția de turism Cocktail Holidays, ai cărei turiști au rămas în străinătate, fără să aibă asigurat transportul de întoarcere.

„Pe dl. Burcea l-a deranjat următorul lucru: partenerul dumnealui (partener ca membru ANAT – n.r.) este cel care a dat țeapă turiștilor care au rămas prin Turcia și prin Egipt, cu acea agenție de turism, care a luat banii oamenilor, i-a trimis în vacanță, dar nu le-a mai dat biletul înapoi. Nu prea poți să vii pe eșafodul public să vorbești despre turism când tu ești conducătorul – cum se numește asta – ANAT, asociație care practică astfel de lucruri. Cu tot respectul!”, a spus ministrul.

„Patronii Cocktail Holidays sunt în conducerea asociației domnului Burcea. Ar trebui să lase un pic vocea mai jos, că e necredibil să vorbești despre interesul turistului, în condițiile în care asociația pe care tu o conduci are astfel de țepe față de turiști. Dumnealui spune despre fondul de garantare, care pot fi parțial corecte, dar, în momentul de față, nu există. Suntem preocupați să găsim o metodă funcțională. Dar nu mă poate convinge pe mine nimeni ca eu, ministrul Turismului, să aplaud o astfel de companie, care pur și simplu a vândut iluzii. Asta s-a întâmplat în realitate”, a mai spus Miruță, în interviul acordat, marți, StartupCafe.ro.