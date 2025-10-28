Ministrul Turismului contra voucherelor de vacanță: „Nu este în regulă ca oamenii care nu sunt bugetari să suporte prețuri mai mari și calitate mai proastă” / Atac la Burcea de la ANAT: „Să lase un pic vocea mai jos”, când asociația „are astfel de țepe față de turiști!”
HotNews.ro
Ministrul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului s-a declarat împotriva voucherelor de vacanță acordate în trecut bugetarilor, pe motiv că încurajează „lenea” și lipsa investițiilor în rândul hotelierilor, Radu Miruță lansând și un „atac” la adresa omului de afaceri Alin Burcea, președintele Asociației Naționale a Agențiilor de Turism, pe care l-a îndemnat „să lase un pic vocea mai jos”, după scandalul Cocktail Holidays, o agenție membră ANAT.
INTERVIURILE HotNews.ro