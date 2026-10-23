Risc crescut în funcționarea sistemului energetic național. Avertisment al Ministerului Energiei: „Pot apărea consecințe economice și sociale grave”

Criza din sectorul energetic se va agrava în luna noiembrie, avertizează Ministerul Energiei. Printre cauze: centrala de la Cernavodă nu poate fi repornită, producția de energie fotovoltaică va scădea, iar rezervele de cărbune nu sunt suficient.

Informațiile apar într-un proiect de hotărâre de Guvern prin care Ministerul Energiei vrea să prelungească și pentru luna noiembrie situația de urgență în alimentarea cu energie electrică în România. Starea de urgență impusă din august în sistemul energetic național permite Transelectrica măsuri precum interzicerea exporturilor și limitarea furnizării de energie pentru unii consumatori industriali.

Consumul de electricitate în România ar urma să crească până la 8.500 de MW și chiar să depășească acest nivel în luna noiembrie, dacă temperaturile vor scădea semnificativ. Spre comparație, joi seară, vârful de consum în România a fost de 7.460 de MW în jurul orei 19:00, potrivit datelor analizate de HotNews.

România are o capacitate limitată de a asigura suficientă energie electrică pentru a acoperi consumul în orice moment, inclusiv în perioadele de vârf, potrivit Ministerului Energiei.

Printre cauze:

„Grupurile pe cărbune pot funcționa cu maximum 1.200 MW, pe o perioadă limitată de timp, respectiv 900 MW, în condițiile în care rezervele de combustibil sunt limitate și funcționarea grupurilor pe cărbune se realizează în special în zilele lucrătoare;

Conform prognozei de vânt, producția de energie eoliană în următoarea săptămână va fi destul de ridicată, cu un maxim de 1.200 MW și un minim de 50 MW. În prima săptămână a lunii noiembrie sunt așteptate valori mai scăzute, cu un maxim de 1.200 MW și un minim de 800 MW, sub rezerva unui grad ridicat de relativitate a acestor prognoze;

Producția fotovoltaică are o prognoză defavorabilă în perioada următoare cu un maxim de 2.000 MW, fiind așteptată o scădere a acesteia în prima decadă a lunii noiembrie, dar și în continuare, ca urmare a scăderii treptate a perioadei de radiație solară;

Prognozele pentru noiembrie indică și perioade lungi de ceață, care vor reduce aportul energiei fotovoltaice livrate în sistemul energetic național, odată cu scurtarea perioadei diurne”.

Centrala nucleară de la Cernavodă rămâne nefuncțională

Centrala Nucleară de la Cernavodă, care asigura 20% din producția de energie electrică din România, este oprită complet din luna august și poate rămâne nefuncțională și în noiembrie.

„Prognoza debitului Dunării la intrare în tară nu oferă o perspectivă sigură de repornire a cel puțin unei unități la CNE Cernavodă în luna noiembrie”, spune Ministerul Energiei.

Totodată, mai multe grupuri de producere a energiei din țările vecine (Ungaria, Bulgaria, Cehia) vor fi închise, astfel că va exista un deficit de energie în toată regiunea, „cu un grad de risc foarte ridicat de afectare a funcționării normale a sistemelor interconectate”.

„Risc de a se ajunge la o situație de criză în alimentarea cu energie electrică”

„În condițiile prezentate mai sus, vulnerabilitatea principală constă în deficitul de producție dispecerizabilă în orele de vârf (17:00 – 21:00) și limitarea posibilităților de import, cauzată de o criză regională de energie.

În plus, apreciem că există un risc de a se ajunge la o situație de criză în alimentarea cu energie electrică, când, în lipsa unor rezerve de putere și energie suficiente pentru echilibrarea sistemului la orele de vârf de consum, în vederea asigurării funcționării stabile, pot apărea consecințe economice și sociale grave”, mai spune Ministerul Energiei în proiect.

Transelectrica poate limita consumul de energie electrică

Starea de urgență în sistemul energetic național, pe care autoritățile vor să o prelungească până în 30 noiembrie, permite Transalectrica următoarele măsuri:

”creșterea rezervelor tehnologice de sisteme din unitățile de producție care pot funcționa pe combustibil alternativ, în vederea utilizării acestora, după caz;

pornirea grupurilor aflate în rezervă tehnică la dispoziția Dispeceratului Energetic Național;

reducerea /anularea capacității disponibile de interconexiune pe direcția export;

reducerea/anularea schimburilor notificate pe direcția export;

limitarea în tranşe a consumului de energie electrică în condiţii stabilite prin Normativul de limitare a consumului de energie electrică, pe tranşe, în situaţii de criză apărute în funcţionarea Sistemului Electroenergetic Naţional”.

În cazul în care se ajunge la limitarea unor consumatori, Transelectrica îi va anunța pe aceștia care este planul. Numele consumatorilor industriali care pot fi afectați nu este public. „Prioritate în alimentare au consumatorii casnici și instituțiile de interes public”, spune Ministerul Energiei.

Transelectrica putea lua astfel de decizii încă din august, de când a fost declarată situație de criză în energie. Problemele au început odată cu scăderea debitului Dunării. Guvernul a declarat situație de urgență în alimentarea cu energie, iar centrala de la Cernavodă a fost oprită, cauzând un deficit de 20% din producția de electricitate a României.