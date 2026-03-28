Risc de inundații în 16 județe. Hidrologii au emis o avertizare de cod galben

Case inundate în zona dintre râul Negru și râul Tărlung din satul Băcel, județul Covasna, 29 mai 2025. Inquam Photos / Alex Nicodim

Institutul Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor a emis un cod galben de inundați care vizează bazinele hidrografice ale unor râuri din 16 județe.

Prima avertizare este în vigoare de sâmbătă până duminică dimineață, la ora 09.00, pentru regiunile prin care trec următoarele râuri:

Arieş – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Alba şi Cluj), Timiş – bazin amonte Stația Hidrologică (S.H.) Sadova, Nera – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu şi inferior (judeţul Caraş Severin), Cerna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Gorj și Caraş Severin), Jiu – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Sadu – amonte S.H. Rovinari (judeţul Gorj), Motru – bazin amonte S.H. Târmigani şi afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Târmigani (judeţele: Gorj şi Mehedinţi), Olt – afluenţii de dreapta aferenţi sectorului aval confluenţă cu râul Lotru – amonte Ac. Ionești (judeţul Vâlcea), Olteţ – bazin superior (judeţele: Gorj şi Vâlcea).

O altă avertizare are o durată mai mare, fiind valabilă până luni, la ora 12.00, pentru următoarele bazine hidrografice:

Ialomiţa – bazin amonte S.H. Moroeni și afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Moroeni – amonte S.H. Siliștea Snagovului (judeţele: Dâmboviţa, Prahova și Ilfov), Prahova – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Prahova și Ialomiţa), Buzău – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Nehoiu – amonte S.H. Baniţa (judeţele: Buzău şi Prahova), Râmnicu Sărat – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Buzău și Vrancea), Putna – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţul Vrancea), Trotuș – bazin superior şi afluenţi bazin mijlociu și inferior (judeţele: Harghita, Bacău, Neamţ, Covasna şi Vrancea), Bistriţa – afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Frumosu (judeţele: Neamţ, Harghita şi Bacău).

Ciclonul Deborah intră în România

Avertizările hidrologilor vin în continuarea avertismentelor meteorologilor privind înrăutățirea vremii în România în acest weekend.

Un ciclon mediteranean, Deborah, ne traversează țara în acest weekend și aduce ploi abundente în sud și est, precum și ninsori consistente la munte, unde stratul de zăpadă poate ajunge chiar și la 40 – 50 cm în următoarele zile, a anunțat sâmbătă dimineață meteorologul ANM Robert Manta, la Antena3.

Până luni, 30 martie, la ora 10.00, este în vigoareo alertă cod galben de precipitații însemnate cantitativ și viscol la munte, în peste jumătate de țară.

Meteorologul ANM Robert Manta a explicat, la Antena 3, că cele mai mari cantități de precipitații sunt așteptate în zona subcarpatică din Moldova, unde pot depăși 50 l/mp până luni dimineața.