Risc ridicat de viituri în județul Brașov. Salvamontiștii anunță traseele care trebuie evitate

Turiştii care merg la munte, în judeţul Braşov, sunt sfătuiţi să evite, în aceste zile, deplasările pe văile nordice din Munţii Făgăraş, unde se pot produce viituri, în urma ploilor torenţiale. Este risc ridicat de producere a viiturilor în zonele Valea Sâmbetei, Valea Viştea Mare şi Valea Arpaşu Mare, avertizează salvamontiştii, potrivit News.ro.

„Având în vedere ploile torenţiale din ultimele ore şi creşterea semnificativă a debitelor de apă, salvatorii montani din cadrul Serviciului Judeţean Salvamont Braşov vă recomandă evitarea deplasărilor pe văile nordice din Munţii Făgăraş, unde condiţiile din teren au devenit periculoase. Cele mai afectate zone sunt Valea Sâmbetei, Valea Viştea Mare şi Valea Arpaşu Mare, unde există risc ridicat din cauza viiturilor, traversărilor dificile şi eroziunilor produse de apă”, informează, vineri seară, şeful Salvamont Braşov, Sebastian Marinescu.

Salvamontiştii le recomandă turiştilor care merg în zona Valea Sâmbetei să se deplaseze exclusiv pe traseul turistic marcat. Pe Valea Sâmbetei, drumul forestier trebuie evitat, acesta fiind afectat de debitul mare al apei şi prezentând un grad ridicat de pericol.

De asemenea, salvatorii montani le recomandă tuturor turiştilor să îşi planifice cu atenţie turele pe munte, să urmărească evoluţia condiţiilor meteo şi să manifeste prudenţă sporită în această perioadă.