„Riscul de escaladare militară este prea mare”. Zona prin care petrolierele rusești circulă fără teamă că vor fi sechestrate

Estonia se va abține de la sechestrarea vaselor din „flota fantomă” a Rusiei în Marea Baltică, de teamă că reținerea vaselor aflate sub sancțiunile Occidentului ar putea determina Moscova să le apere cu forța armelor, a afirmat un comandant militar eston, citat de Reuters.

Marea Britani și alte țări europene, precum Belgia, Franța și Suedia, au intensificat eforturile de a sechestra petrolierele vechi pe care Moscova le folosește pentru a obține finanțarea efortului de război în Ucraina.

Eșecul Estoniei din 2025

Însă Estonia, cea mai nordică țară baltică, aflată în apropierea principalelor instalații de export ale Rusiei, amplasate în Golful Finlandei, are rețineri după o încercare eșuată de prelua controlul unui vas rusesc anul trecut.

„Riscul de escaladare militară este prea mare”, a declarat pentru Reuters comandatul flotei militare a Estoniei, Ivo Vark.

În mai 2025 Estonia a anunțat că Moscova a trimis un avion de vânătare în spațiul aerian al NATO din Marea Baltică în timpul unei încercă estone de a opri un petrolier fără pavilion care se îndrepta către Rusia și despre care se credea că încalcă sancțiunile occidentale. Avionul a escortat petrolierul în apele rusești.

De atunci, Moscova a instituit o patrulare permanentă cu două sau trei nave militare în Golful Finlandei și dislocat alte nave în Marea Baltică, de-a lungul traseului folosit de navele care transportă petrol rusesc, a spus Vark.

„Prezența militară rusească în aici, în Golful Finlandei, a devenit mult mai evidentă”, a adăugat Ivo Vark.

Zeci de petroliere așteaptă să fie încărcate

Potrivit acestuia, Estonia va lua în calcul o intervenție doar în caz de pericol iminent, precum avarierea infrastructurii submarine sau scurgeri de petrol.

„Evident că în Oceanul Atlantic și Marea Nordului este o prezență ruseaască foarte redusă astfel că ai mai mult timp și mai multă libertate să acționezi asupra acelor nave întrucât riscul de înfruntare militară și escaladare este mult mai redus”, a comentat ofițerul eston.

Reporterii Reuters aflați la bordul unei nave estone în Golful Finlandei a observat o corvetă rusească aproape de un grup mare de nave comerciale care își așteptau rândul să intre într-un port rusesc și să încarce petrol.

Numărul de petroliere care staționează în perimetrul Vaindloo a zonei economice exclusive a Estoniei s-a triplat la 30-40 în această săptămână, după ce atacurile recente cu drone ale Ucrainei asupra porturilor rusești a perturbat graficul de încărcare a navelor.

Kremlinul, care consideră sancțiunile ca o încercare răuvoitoare de a-i distruge economia, susține că navele sale au dreptul la liberă trecere prin Marea Baltică, Rusia fiind pregătită să răspundă la orice tentativă de a le opri.