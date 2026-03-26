Rusia spune că decizia Marii Britanii de a reține navele din flota-fantomă care exportă petrolul rusesc este „ostilă” și amenință cu un răspuns

Planul Marii Britanii de a reține nave rusești este considerat ostil, iar Moscova va răspunde prin măsuri politice, legale și „asimetrice”, a transmis ambasada Rusiei în Regatul Unit, într-un comunicat citat de agenția de stat TASS, conform Reuters.

Anterior, premierul Keir Starmer a declarat că a autorizat armata să oprească și să rețină nave rusești în apele britanice, pentru a perturba o rețea de vase despre care guvernul susține că ajută Moscova să exporte petrol în pofida sancțiunilor occidentale.

Partea rusă a transmis că anunțul făcut de premierul Keir Starmer reprezintă „încă un pas profund ostil îndreptat împotriva Rusiei”.

„Declarațiile iresponsabile privind intenția de a ataca nave comerciale rusești arată clar dorința de a escalada o situație deja tensionată în domeniul securității și comerțului internațional”, se arată în comunicat.

„Astfel de acțiuni au consecințe. Navigația devine nesigură în apele britanice, unde orice navă poate fi supusă unor confiscări de tip pirateresc. Rusia va folosi toate instrumentele politice, juridice și de altă natură de care dispune, inclusiv pe cele asimetrice, pentru a-și proteja interesele”, au continuat diplomații ruși.

Și alte state europene și-au intensificat eforturile pentru a perturba așa-numita „flotă fantomă” de petroliere folosită de Moscova pentru a finanța războiul împotriva Ucrainei, aflat în al patrulea an.

Starmer a spus că a aprobat măsurile mai agresive împotriva acestor nave deoarece președintele rus Vladimir Putin probabil „își freacă mâinile” în urma creșterii bruște a prețurilor petrolului, ca urmare a războiului din Orientul Mijlociu.

„De aceea, în opinia mea fermă, ar trebui să acționăm și mai dur împotriva flotei fantomă”, a declarat Starmer la o reuniune desfășurată joi la Helsinki. „Trebuie să închidem împreună rutele maritime esențiale pentru acest comerț vital, pentru a menține presiunea asupra lui Putin”, a îndemnat el participanții.

Marea Britanie a oferit anul acesta informații și sprijin logistic forțelor armate franceze și celor americane, care au reținut nave rusești. Însă anunțul lui Starmer marchează prima dată când forțele britanice au fost autorizate să abordeze nave rusești.