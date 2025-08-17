Ritm susținut al luptelor în Donețk. O poziție atacată de 27 de ori într-o singură zi, anunță armata ucraineană

Trupele ruse şi ucrainene continuă să se confrunte în estul Ucrainei, în pofida activităţii intense pe fronturile diplomatic şi politic, informează duminică DPA, preluată de Agerpres.

În total, 65 de ciocniri armate au fost înregistrate în timpul ultimei zile, a anunţat duminică după-amiaza Statul Major ucrainean.

Luptele s-au concentrat în zonele oraşelor Kupiansk şi Pokrovsk. Poziţiile ucrainene de lângă oraşul Kupiansk au fost atacate cu bombe cu planare ghidată şi cu lansatoare de rachete.

„Unităţile ucrainene iau măsuri active pentru a zădărnici planurile ocupanţilor şi înregistrează unele succese în unele locuri”, a raportat Statul Major de la Kiev, fără a oferi alte detalii.

S-au înregistrat 27 de atacuri ale unor unităţi ruse asupra punctului focal permanent de la Pokrovsk în cursul zilei de duminică. Atacurile au fost respinse.

Armata rusă încearcă de luni de zile să preia controlul asupra oraşului Pokrovsk. Acest oraş este deja în mare parte distrus în urma luptelor grele.