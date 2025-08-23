Rivalul lui Netanyahu, apel către premierul israelian și lideri din opoziție. Propunerea făcută în încercarea de a obține eliberarea ostaticilor din Gaza

Benny Gatz, fost ministru al apărării în Israel, i-a cerut sâmbătă premierului Benjamin Netanyahu să formeze un guvern alături de membri ai opoziției, într-o încercare de a ajuta la eliberarea ostaticilor ținuți de Hamas în Fâșia Gaza, relatează AFP.

Guvernul de coaliție al lui Netanyahu depinde de sprijinul membrilor de extremă dreapta, iar aceștia se opun încheierii războiului și unui eventual acord cu organizația palestiniană militantă Hamas, al cărei atac din octombrie 2023 asupra Israelului a declanșat războiul din Gaza.

Gantz, un rival al lui Netanyahu, care s-a alăturat totuși guvernului său în primele zile ale războiului, a propus o coaliție temporară care să evite partidele de extremă dreapta și să încheie un acord de eliberare a ostaticilor.

„Mă aflu aici în numele ostaticilor care nu au voce. Mă aflu aici pentru soldații care strigă și pe care nimeni din acest guvern nu îi ascultă”, a declarat Gantz într-o conferință de presă televizată.

„Datoria statului nostru este, în primul rând și în primul rând, să salveze viețile evreilor și ale tuturor cetățenilor”, a adăugat Gantz, cerându-le lui Yair Lapid și Avigdor Lieberman, lideri din opoziție, să ia în considerare și ei oferta.

Atât Lapid, cât și Lieberman respinseseră anterior posibilitatea de a se alătura unui guvern condus de Netanyahu.

Coaliția lui Netanyahu riscă să se destrame după vacanța de vară a parlamentului israelian, după ce a pierdut sprijinul partidelor evreiești ultraortodoxe din cauza legislației privind recrutarea militară a studenților din seminariile religioase.

Reacția unuia dintre miniștrii de extremă dreapta

Ministrul securității naționale, Itamar Ben Gvir, membru de extremă dreapta al coaliției conduse de Netanyahu, care ar putea fi înlăturat dacă planul lui Gantz are succes, s-a grăbit să critice inițiativa.

„Alegătorii de dreapta au ales o politică de dreapta – nu politica lui Gantz, nu un guvern centrist, nu acorduri de predare cu Hamas, ci da pentru victoria absolută”, a declarat Ben Gvir într-un comunicat.

Guvernul s-a confruntat cu o presiune internă tot mai mare pentru a asigura sfârșitul războiului din Gaza, fiind organizate proteste de masă pentru perfectarea unui acord care să ducă la eliberarea ostaticilor.

Dintre cei 251 de oameni luați ostatici de Hamas în atacul din 2023, 49 se află în continuare în Gaza – despre 27 dintre ei armata israeliană spune că nu mai sunt în viață.

Militanții palestinieni dețin, de asemenea, trupul neînsuflețit al unui soldat israelian ucis într-un război din 2014.

Demonstrațiile din Israel s-au intensificat de când cabinetul de securitate al lui Netanyahu a aprobat la începutul acestei luni planuri de extindere a ofensivei din Gaza și de ocupare a celui mai mare oraș de pe teritoriul palestinian.