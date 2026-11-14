RO-Alert emis în Tulcea, după detectarea unei drone în zona Insulei Șerpilor

O dronă a fost detectată, sâmbătă seară, la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române au decolat pentru a monitoriza situaţia, iar autorităţile au emis un mesaj RO-Alert pentru estul judeţului Tulcea.

Update 21:50: MApN a anunțat că alerta aeriană a încetat.

„În cursul acestei seri, 14 noiembrie, sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naţionale a detectat o ţintă aeriană la est de Insula Şerpilor. Două aeronave F-16 ale Forţelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliţie Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Feteşti”, a transmis MApN, conform News.ro.

Centrul Naţional Militar de Comandă a notificat Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă în vederea instituirii măsurilor de alertare a populaţiei din zona de est a judeţului Tulcea, iar la ora 20:51 a fost transmis un mesaj RO-Alert.