RO-Alert în București. „Alertă extremă” după dispariția unui minor / Copilul a fost găsit

Un băiat de 11 din Capitală a fost dat dispărut în seara zilei de sâmbătă. Poliția a emis un mesaj RO-Alert în care au cerut ajutorul cetățenilor în depistarea copilului. Minorul a fost găsit ulterior și se află în afara oricărui pericol.

„La data de 24.01.2026, ora 18:30, Poliția Capitalei a fost sesizată cu privire la dispariția minorului TRIFU GHEORGHE în varsta de 11 ani din București, Sector 2. Semnalmente: 1,35m, 40kg; par negru; ochi caprui; Îmbrăcăminte: geacă gri,pantalon albastru, ochelari negri. Orice informație va fi transmisă la 112”, a fost mesajul RO-Alert transmis de autorități.

Poliția a anunțat în jurul orei 21:20 că minorul a fost găsit

„Poliția Capitalei informează că minorul în vârstă de 11 ani, a cărei plecare a fost semnalată public în cursul zilei de astăzi, a fost găsit și se află în afara oricărui pericol”, au anunțat oamenii legii.

Foto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com