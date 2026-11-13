RO-Alert în județul Tulcea, din cauza unei ținte aeriene detectate la sud-est de Insula Șerpilor. Avioane F-16 au decolat de la Fetești

O țintă aeriană a fost detectată de sistemul de supraveghere radar al Ministerului Apărării Naționale (MApN) la sud-est de Insula Șerpilor, în spațiul aerian al Ucrainei, informează instituția într-un comunicat transmis vineri seară.

De la Fetești au decolat avioane de vânătoare.

„Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană, au decolat de la Baza 86 Aeriană Fetești”, a precizat MApN.

În județul Tulcea a fost transmis un mesaj RO-Alert.

„Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență în vederea instituirii măsurilor de alertare a populației din zona nord a județului Tulcea, iar la ora 21.53 a fost transmis un mesaj RO-Alert”, se mai arată în comunicatul transmis de MApN.