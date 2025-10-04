Robbie Williams dezvăluie că suferă de o afecțiune neurologică: „Mi-e clar că am acest sindrom. Încerc să aflu cauza” – VIDEO

Artistul Robbie Williams a mărturisit într-un episod al podcastului „I’m ADHD! No You’re Not”, moderat de Paul Whitehouse şi Dr. Mine Conkbayir, că suferă de sindromul Tourette, care se manifestă în interiorul său. Mai clar: are „gânduri intruzive”, transmite News.ro

Robbie Williams spune că suferă de Sindromul Tourette

El explică: „Mi-e clar că am acest sindrom. Mergeam pe stradă zilele trecute şi am înţeles că aceste gânduri intruzive sunt inerente acestui sindrom”. Adesea, acest sindrom se manifestă mai mult în exterior prin mişcări şi gesturi involuntare, amplificate de stres, excitare sau oboseală.

El consideră, de asemenea, că se află pe spectrul tulburării autiste, chiar dacă acest lucru nu a fost diagnosticat de un medic.

„Am încercat să le remediez cu medicamente”

Cântăreţul în vârstă de 51 de ani mărturiseşte, de asemenea, în acest podcast că suferă de depresie, izolare, agorafobie şi o formă de disconfort legată de celebritate, adică un „cocktail serios”, spune el.

„Când sunt în pat, mă simt în zona mea de confort. În orice alt loc, mă simt inconfortabil”, mărturiseşte el.

Aceste tulburări au fost „oribile” în „anii 20”, dar s-au ameliorat cu trecerea anilor, chiar dacă el se simte „încă prost în pielea lui”. „Am încercat să le remediez cu medicamente şi încă încerc să aflu cauza şi motivul”, a precizat el. Partenera sa, Ayda Field, este în prezent cel mai bun remediu pentru el.

Interpretul piesei „Angels” a afirmat, de asemenea, că suferă de „stres post-traumatic” la gândul de a urca pe scenă.

Diagnosticat cu tulburare de deficit de atenţie în urmă cu aproximativ 20 de ani, Robbie Williams, care s-a lansat în anii 1990 cu trupa Take That, s-a luptat cu mai multe dependenţe încă din tinereţe, petrecând mai multe perioade în centre de dezintoxicare.