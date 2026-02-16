Robert Duvall, legendarul actor din The Godfather și Apocalypse Now, a murit la 95 de ani

Robert Duvall, actor american cunoscut mai ales pentru rolurile sale din The Godfather și Apocalypse Now, s-a stins din viață la vârsta de 95 de ani, conform anunțului făcut de familie pe pagina lui de Facebook.

Moartea actorului a fost anunțată luni de soția lui, Luciana.

„Ieri ne-am luat rămas bun de la iubitul meu soț, prețuit prieteni și unul dintre cei mai mari actori ai timpurilor noastre. Bob a murit în pace acasă, înconjurat de dragoste și confort”, a scris ea, citată de The Independent.

Duvall, un actor cu o carieră de 70 de ani, a câștigat Premiul Oscar pentru rolul său din Tender Mercies (1983), iar de-a lungul timpului a mai jucat în producții celebre ca The Godfather, Apocalypse Now, To Kill a Mockingbird și multe altele, a scris revista People.

„Pentru lume, el a fost un actor laureat al Premiului Oscar, un regizor, un povestitor. Pentru mine, a fost pur și simplu totul”, a continuat Luciana.

„Pentru fiecare dintre numeroasele sale roluri, Bob a dat totul personajelor sale și adevărului spiritului uman pe care îl reprezentau. Făcând acest lucru, ne lasă tuturor ceva durabil și de neuitat. Vă mulțumim pentru anii de sprijin pe care i i-ați arătat lui Bob și pentru că ne-ați oferit acest timp și intimitate pentru a sărbători amintirile pe care le lasă în urmă”, a mai declarat soția lui Robert Duvall.

Robert Selden Duvall s-a născut în 5 ianuarie 1931, în San Diego, statul american California, și a absolvit actoria în 1953, la Principia College din Elsah, Illinois, iar ulterior a activat în armată timp de doi ani, fiind detașat în Coreea, potrivit Agerpres.

Când s-a întors în Statele Unite a studiat teatrul, sub coordonarea lui Sanford Meisner, la „The Neighborhood Playhouse School of the Theatre”, în New York.

Primul său mare rol a fost cel din To Kill a Mockingbird (1962), o adaptare a romanului scris de Harper Lee, care a obținut trei Premii Oscar.potrivit https://faroutmagazine.co.uk și www.imdb.com.

Știre în curs de actualizare..