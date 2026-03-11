VIDEO Avioane de realimentare, forțe militare și echipamente americane vor fi aduse în România. Nicușor Dan după ședința CSAT: Românii nu au motive de îngrijorare

Dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România, în contextul războiului cu Iranul, va fi făcută în măsura în care Parlamentul aprobă acest lucru într-o ședință care urmează să aibă loc tot miercuri, a anunțat Nicușor Dan după întrunirea CSAT de azi.

Președintele a detaliat cele trei puncte centrale ale ordinii de zi, care au vizat criza din Orientul Mijlociu „din perspectivă militară, cu instituțiile responsabile, cu previziuni pe termen scurt, mediu și lung”.

Cooperarea militară cu SUA

Principalul subiect a vizat dislocarea temporară a unor echipamente și forțe militare americane în România.

„E vorba de avioane de realimentare, cum deja s-a discutat în spațiul public, a unor echipamente de monitorizare și a unor echipamente de comunicații satelitare, în corelare cu scutul de la Deveselu”, a spus Nicușor Dan.

Preșintele a subliniat că aceste echipamente sunt strict defensive, fără armament propriu-zis, și vor fi dislocate în baza parteneriatului strategic, imediat ce Parlamentul își va da acordul în ședința de astăzi.

„Îi asigur pe români că nu au motive de îngrijorare. Țara lor este una sigură”, a punctat acesta.

Decizia va fi luată în Parlament

Plenul reunit al Camerei Deputaților și Senatului, pentru aprobarea deciziei luate în CSAT, va fi convocat astăzi, de la ora 16:00, conform surselor HotNews.

Legea Apărării Naționale prevede că „înființarea pe teritoriul României a unor comandamente, entităţi/elemente sau structuri militare străine ori multinaţionale, precum şi a unor structuri sau reprezentanţe militare ale unor organizaţii internaţionale” se face „cu aprobarea Parlamentului, la propunerea Preşedintelui României, la solicitarea ministrului apărării naţionale, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării”.

Situația românilor din Orient

Până în prezent, aproximativ 5.700 de români au fost repatriați cu sprijinul MAE, a spus Nicușor Dan.

„România împreună cu țările europene încearcă pe căi diplomatice să oprească acest război”, a spus președintele.

Despre efectele economice

Președintele Dan a anunțat că s-a analizat creșterea prețului petrolului pe piața externă. El a reamintit că Guvernul a adoptat deja plafonarea prețului la gaze începând cu 1 aprilie pentru a proteja consumatorii.

Consiliul Suprem de Apărare a Țării s-a întrunit miercuri, într-o ședință de aproape trei ore, iar conform Administrației Prezidențiale temele au fost:

„Situația din Orientul Mijlociu, implicații pentru România;

Evaluarea impactului evenimentelor din Orientul Mijlociu asupra pieței petroliere din România;

Analiza dislocării temporare pe teritoriul României a unor capabilități militare.”

Conform informațiilor Digi24, SUA vor să trimită avioane de luptă și militari la baza aeriană Mihail Kogălniceanu, în contextul războiului cu Iranul.

Potrivit unor surse citate Antena 3 CNN, Statele Unite ar fi solicitat României să poată folosi baza de la Kogălniceanu pentru operațiunile SUA în războiul din Iran, pentru operațiuni logistice și de realimentare a avioanelor care efectuează atacuri asupra țintelor din Republica Islamică.

Baza aeriană de la Mihail Kogălniceanu a mai fost folosită și în 2025 de către forțele aeriene, în contextul conflictului de atunci dintre Israel și Iran.