Robert F Kennedy Jr, filmat în timp ce apucă doi șerpi cu mâinile goale. „Bobby, te rog, dă-le drumul”

O filmare cu secretarul SUA pentru Sănătate Robert F. Kennedy Jr. în timp ce prinde doi șerpi cu mâinile goale publicată marți pe contul său de X a devenit virală pe rețelele sociale și, în același timp, a stârnit critici din partea responsabililor cu fauna sălbatică, transmite BBC.

În imaginile publicate de Kennedy, nepotul fostului președinte John F. Kennedy, se vede cum le apucă cozile șerpilor negri neveninoși, în timp ce aceștia se zbat și chiar par să-l muște.

Scena s-a petrecut pe terasa din casa de pe plajă din Florida a colegului său, dr. Mehmet Oz, responsabilul Centrelor pentru Servicii Medicare și Medicaid.

„Cheryl încurajează îndepărtarea a doi șerpi negri de pe terasa dr. Oz”, a scris Kennedy în descrierea care însoțește imaginile, făcând referire la soția sa, actrița Cheryl Hines.

Pe filmare, se poate auzi soția lui Kennedy, care îi cere soțului ei să le dea drumul.

„Iubitule, dă-le drumul. O, Doamne. Bobby, te rog”, se aude spunând Cheryl pe înregistrare.

Cheryl cheerleads the removal of a pair of Black Racers from Dr Oz's patio. — Robert F. Kennedy Jr (@RobertKennedyJr) May 26, 2026

Părerile internauților au fost împărțite. În timp ce unii s-au amuzat, alții s-au arătat indignați.

Herpetologii au spus că specia din videoclip este în mare parte inofensivă pentru oameni, chiar dacă mușcă. În același timp, au spus că oamenii ar trebui să fie conștienți de stresul pe care îl provoacă șerpilor și să evite apucarea lor de cozi, așa cum face Kennedy în videoclip, deoarece acest lucru le poate provoca leziuni la nivelul coloanei vertebrale.

„Șerpii negri de casă nu sunt veninoși și sunt inofensivi pentru oameni atât timp cât nu sunt deranjați”, a avertizat Serviciul Parcurilor Naționale.

Pasionat de activități în aer liber, Kennedy a postat de-a lungul anilor numeroase fotografii și videoclipuri în care apare interacționând cu animale sălbatice. De asemenea, a povestit despre astfel de întâmplări, recunoscând, printre altele, că a ascuns odată o carcasă de urs în Central Park din New York, ca o glumă, notează AP.