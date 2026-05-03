Robert Fico se alătură cercului restrâns de lideri la parada lui Putin din Piața Roșie, dar Kremlinul schimbă formatul tradițional al evenimentului

Premierul Slovaciei, Robert Fico, se numără printre puținii lideri mondiali care urmează să participe luna aceasta la ediția restrânsă a paradei de Ziua Victoriei organizate la Moscova, a relatat duminică televiziunea de stat rusă, conform Reuters.

După înfrângerea electorală suferită luna trecută de Viktor Orban în Ungaria, Fico este considerat acum cel mai pro-rus lider din Uniunea Europeană.

Atât Ungaria, cât și Slovacia, au continuat să importe gaze rusești, în ciuda eforturilor Uniunii Europene de a pune capăt dependenței blocului comunitar de energia din Rusia.

Fico s-a distanțat de poziția UE și prin vizita făcută la Moscova în 2024, la doi ani după invazia rusă pe scară largă în Ucraina. După parada de anul trecut din Piața Roșie, el s-a întâlnit la Kremlin cu liderul rus Vladimir Putin, gest care a atras critici din partea opoziției slovace și a Bruxelles-ului.

La festivitățile din 9 mai de la Moscova va participa și președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko.

Parada de Ziua Victoriei este unul dintre cele mai importante evenimente din calendarul rus și marchează victoria Uniunii Sovietice împotriva Germaniei naziste în cel de-Al Doilea Război Mondial, conflict în care URSS a pierdut aproximativ 27 de milioane de oameni.

Moscova va organiza anul acesta o versiune restrânsă a paradei, fără tradiționala amplă demonstrație de armament, a anunțat miercuri Kremlinul, invocând riscul crescut al unor atacuri ucrainene.

Propunerea primită de premierul slovac de la Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat că l-a sunat sâmbătă pe prim-ministrul Slovaciei și l-a invitat la Kiev.

Relația dintre Zelenski și Fico a fost marcată de tensiuni, inclusiv din cauza problemelor legate de tranzitul fluxului de petrol rusesc prin secțiunea ucraineană a conductei Drujba.

Chiar și așa, Volodimir Zelenski a spus sâmbătă că Ucraina și Slovacia trebuie să aibă „relații puternice” și că el și Robert Fico ar trebui să aibă o întâlnire față în față în curând.

Cei doi și-au adresat invitații reciproce și au convenit să aibă o întrevedere la Kiev sau Bratislava, iar liderul slovac a reafirmat susținerea țării sale pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană, potrivit Kyiv Post.

„A fost important să aud că Slovacia susține aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană și este gata să împărtășească experiența sa privind aderarea la UE”, a scris liderul ucrainean pe rețelele sociale.Președintele Ucrainei îl învitase pe premierul Slovaciei la Kiev și în prima parte a anului trecut, dar Fico a refuzat invitația. El nu a fost în capitala Ucrainei de când a preluat funcția, în 2023, dar s-a întâlnit cu Zelenski la Ujhorod, în Transcarpatia, în septembrie 2025.