Robert Fico vine astăzi în România. Premierul slovac se întâlnește cu Nicușor Dan și cu Ilie Bolojan

Premierul slovac Robert Fico face vineri, 27 martie, o vizită oficială în România. Acesta va fi primit dimineață de președintele Nicușor Dan la Cotroceni, iar ulterior se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan la Palatul Victoria.

Robert Fico va fi primit, de la ora 10.00, de preşedintele Nicuşor Dan, la Palatul Cotroceni, potrivit agendei președintelui. Cei doi vor avea convorbiri tête-à-tête și oficiale.

Ulterior, de la ora 10.55, se va întâlni cu premierul Ilie Bolojan, potrivit programului anunţat de Guvern. Cei doi premieri vor avea o întrevedere tete-a-tete, după care este programată o întâlnire în plenul delegaţiilor în cadrul unui dejun oficial de lucru.

Bolojan şi Fico vor participa şi la ceremonia oficială de semnare a unui memorandum de înţelegere privind cooperarea între ministerele Culturii din România şi Republica Slovacă pentru o perioadă de cinci ani.

După-amiază, de la ora 16.45, şefii celor două executive vor fi la Oradea, unde vor avea o întâlnire cu reprezentanţii comunităţii slovace din ţara noastră.