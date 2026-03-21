Robert Muller, fost director FBI într-o perioadă complicată, a murit. De la reforma contraspionajului și până la investigarea lui Trump

Robert Mueller, al șaselea director din istoria Biroului Federal de Investigații (FBI) al SUA, în perioada 2001-2013, s-a stins din viață vineri la vârsta de 81 de ani, a relatat sâmbătă The New York Times. Familia lui Mueller a confirmat decesul într-un comunicat, dar nu a dezvăluit locația sau cauza.

Robert Mueller, un republican liberal, a venit la conducerea FBI în 4 septembrie 2001, cu doar o săptămână înainte de atentatele teroriste din Statele Unite.

În 12 ani tumultuoși, el avea să impună cele mai semnficative schimbări structurale și culturale din istoria instituției, încercând să o transforme într-un serviciu de intelligence de secolul XXI, care să poată proteja atât securitatea națională, cât și libertățile civile, a scris NYT.

Abuzurile din închisorile CIA

Agenții săi antitero au fost primii care au dezvăluit abuzurile din închisorile secrete pe care le înființase Agenția Centrală de Informații (CIA) după 11 septembrie pentru a-i reține, interoga și, în unele cazuri, tortura pe suspecții de terorism.

În plus, în 2004, el și superiorul său imediat, fostul procuror general adjunct James Comey, au aflat că președintele de la acea vreme, George Bush, a autorizat Agenția de Securitate Națională (NSA) să îi spioneze pe americani, în cadrul unui program de supraveghere care nu a salvat nici măcar o viață, nu a oprit niciun atac iminent și nici nu a depistat vreun membru Al Qaeda din Statele Unite.

Cei doi l-au convins pe procurorul general John Ashcroft să nu reautorizeze programul denumit „Stellarwind”. Bush a făcut-o unilateral, iar Mueller a amenințat că va retrage FBI din program și că, dacă președintele nu renunță la inițiativă, va demisiona. În cele din urmă, liderul republican a acceptat reducerea și intrarea în legalitate a programelor secrete, chiar dacă acest proces a durat câțiva ani.

Mueller nu a vorbit niciodată public despre confruntarea pe care a avut-o cu președintele Bush pe această temă. Momentul a fost dezvăluit de Comey.

A fost consilierul special care l-a investigat pe Trump

Unul dintre cele mai cunoscute episoade din cariera lui Robert Mueller în serviciul public a avut loc după plecarea sa de la conducerea FBI. În 17 mai 2017, Departamentul de Justiție al SUA l-a desemnat procuror special pentru a-l investiga pe președintele Donald Trump.

Procurorul special a primit această sarcină după decizia lui Trump de a-l demite pe șeful FBI de la acel moment, James Comey, care investiga interacțiunile dintre campania republicanului și o operațiune rusească secretă pentru a-l ajuta să câștige alegerile prezidențiale.

„Acesta este sfârșitul președinției mele”, a declarat Donald Trump după ce a auzit de numirea lui Robert Mueller.

Mueller a alcătuit o echipă de procurori federali, care au întocmit rechizitorii împotriva unui grup de spioni ruși și a structurii de comandă a unei ferme de troli din orașul rusesc Sankt Petersburg, Agenția de Cercetare a Internetului, care desfășurase o campanie de dezinformare la alegerile din 2016, la comanda Kremlinului.

„Raportul nu concluzionează că președintele a comis o infracțiune, nici nu îl exonerează”

Echipa lui Mueller l-a trimis la închisoare pentru fraudă pe Paul Manafort, primul manager de campanie al lui Trump. În plus, a obținut o pledoarie de vinovăție din partea generalului-locotenent în rezervă Michael Flynn, primul consilier pe securitate națională al lui Trump, și condamnarea lui Roger Stone, unul dintre cei mai vechi consilieri politici ai lui Trump, pentru că i-a mințit pe anchetatori.

Când a abordat posibilitatea de a-l trage la răspundere pe președinte pentru o posibilă obstrucționare a justiției, Mueller a ezitat.

Raportul a concluzionat că Rusia a căutat în mod sistematic să-l ajute pe Trump să câștige alegerile și că atât candidatul, cât și echipa de campanie au încurajat asistența clandestină rusească. Documentul a prezentat 10 cazuri în care președintele și consilierii săi au încercat să împiedice ancheta FBI: „Deși acest raport nu concluzionează că președintele a comis o infracțiune, nici nu îl exonerează”, scria în document.

Procurorul general de la acel moment, William Barr, a spus că „ancheta procurorului special nu este suficientă pentru a stabili că președintele a comis o infracțiune de obstrucționare a justiției”.