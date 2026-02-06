Robert Negoiță, primul mesaj după ce procurorii i-au suspendat mandatul de primar: „Vom regla lucrurile acestea în instanță”

Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, vizat de o anchetă DNA pentru fapte de corupţie, a sugerat vineri dimineață, într-un live făcut pe Facebook, că o să atace decizia DNA, care i-a impus control judiciar și mai multe interdicții, inclusiv să nu își mai poată exercita funcția publică.

„Ați văzut și dumnevoastră ce s-a întâmplat ieri” și-a început edilul sectorului 3 mesajul transmis live, spunând că „nu este un moment ușor” și că le mulțumește celor care i-au transmis mesaje „frumoase”.

„Cu regret nu o să mai pot să preiau mesaje sau sesizări, nu o să mă mai pot implica direct în rezolvarea acestor probleme din cauza faptului că am interdicție. În realitate, un procuror a dispus suspendarea mandatului meu și interzicerea exercitării funcției pe care o ocup în mod legal în urma votului de acum un an și ceva. Vom regla lucrurile acestea, sper eu săptămâna viitoare, în instanță. Și sper din suflet ca lucrurile să reintre în normal”, mai spus Negoiță.

Edilul a făcut transmisiunea în direct pe Facebook din fața unei porți cu pe care scrie Școala Gimnazială Victor Brauner din Sectorul 3.

Robert Negoiță, audiat 6 ore la DNA

Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar de către procurorii anticorupție. Anchetatorii i-au stabilit o cauțiune de 800.000 de lei, la finalul mai multor ore de audieri desfășurate la sediul DNA, au declarat joi seară, pentru HotNews, surse judiciare.

Pe lângă cele două măsuri legale, Negoiță a primit din partea procurorilor și interdicția de a-și exercita mandatul de primar pe perioada controlului judiciar. Potrivit acelorași surse, edilul nu are voie să se apropie de clădirea primăriei.

Primarul Sectorului 3 este vizat într-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA au făcut joi dimineață mai multe percheziții, inclusiv la locuința acestuia, au declarat anterior pentru HotNews surse judiciare.

Între faptele de care e acuzat edilul se numără construirea unui drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar, despre care a relatat Recorder.

Conform jurnaliștilor de la Recorder, Robert Negoiță a folosit resursele Primăriei pentru a construi o șosea pe terenul privat deținut de fratele său, Ionuț Negoiță, „așternându-i” un covor de asfalt chiar în locul unde acesta urma să ridice mai multe blocuri și un centru comercial.

După perchezițiile de dimineață, Robert Negoiță organizat o conferință de presă la sediul Primăriei, context în care a susținut că nu i-a construit nimic din bani publici fratelui său, însă a admis că, în cazul unui drum realizat pe o proprietate privată, varianta legală era să facă mai întâi documentația de urbanism, expropriere și apoi să construiască.

Ulterior, edilul a fost adus, în timpul zilei, la sediul central al Direcției Naționale Anticorupție pentru audieri. După aproape șase ore, el a plecat de la sediul DNA, afirmând că nu se consideră vinovat.

Ce a mai scris presa despre lucrările făcute de Negoiță

Și Buletin de București a relatat anul trecut despre un corp de școală inaugurat la începutul anului școlar, ceea ce Negoiță a numit „singura școală construită de la zero în București după Revoluție”. Corpul se află pe strada Victor Brauner și aparține de Școala Gimnazială nr. 149.

Conform publicației citate, noua unitate de învățământ a fost construită foarte aproape de proiectul imobiliar construit de fratele primarului sub numele de „Hils Brauner”.

BdB a mai scris că că drumul pe care se face accesul în noua școală se află în domeniul privat, fiind deținut de mai multe persoane și firme, printre care și una controlată de Ionuț Negoiță.

Strada a fost asfaltată și amenajată de Primăria Sectorului 3 fără că terenul să fie expropriat și să se afle în proprietatea sa.

În plus, deși noul corp de clădire a fost construit de o companie publică aflată în subordinea instituției conduse de Robert Negoiță, Primăria Sectorului 3 va trebui să plătească o chirie lunară de 18.000 de euro către societatea care îi aparține.