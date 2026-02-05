Răspunsul dat de Robert Negoiţă, după cele șase ore de audieri la DNA, întrebat dacă se consideră vinovat

Primarul Sectoului 3, Robert Negoiţă, a plecat, joi seară, de la sediul DNA după ore întregi de audieri şi a declarat presei că nu se consideră vinovat.

Robert Negoiţă a ieşit joi seară din sediul DNA, după aproape șase ore de audieri, s-a urcat într-o maşină şi a plecat, scrie News.ro. Întrebat dacă se consideră vinovat, primarul Sectorului 3 a răspuns: „Nu, nici vorbă”.

Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar de către procurorii anticorupție. Aceștia i-au stabilit o cauțiune de 800.000 de lei, au declarat pentru HotNews.ro surse judciare.

Primarul social-democrat Robert Negoiţă este vizat într-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA au făcut joi dimineață mai multe percheziții, atât la locuinţa sa, cât şi la primăria pe care o conduce, au declarat anterior pentru HotNews surse judiciare. Dosarul vizează construirea unor drumuri fără autorizaţiile necesare şi cu încălcarea legii. Primarul a fost adus, în timpul zilei, la sediul central al DNA pentru audieri.

Între faptele de care e acuzat edilul se numără construirea unui drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar, despre care a relatat Recorder.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, afirmă că drumul a fost construit „pe repede-înainte”, peste o magistrală de gaz, „fără niciun fel de autorizaţii”.

Procurorii au anunţat oficial că cercetările vizează infracţiuni asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2017-2025. Potrivit DNA, joi au avut loc 11 percheziţii, din care două la sediile unor insituţii publice şi restul la persoane fizice sau la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.