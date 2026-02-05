Sari direct la conținut
Răspunsul dat de Robert Negoiţă, după cele șase ore de audieri la DNA, întrebat dacă se consideră vinovat

Robert Negoiță, primarul sectorului 3, sosește la sediul DNA din București, 5 februarie 2026. Inquam Photos / George Călin

Primarul Sectoului 3, Robert Negoiţă, a plecat, joi seară, de la sediul DNA după ore întregi de audieri şi a declarat presei că nu se consideră vinovat.

Robert Negoiţă a ieşit joi seară din sediul DNA, după aproape șase ore de audieri, s-a urcat într-o maşină şi a plecat, scrie News.ro. Întrebat dacă se consideră vinovat, primarul Sectorului 3 a răspuns: „Nu, nici vorbă”.

Robert Negoiță a fost pus sub control judiciar de către procurorii anticorupție. Aceștia i-au stabilit o cauțiune de 800.000 de lei, au declarat pentru HotNews.ro surse judciare.

Primarul social-democrat Robert Negoiţă este vizat într-un dosar de abuz în serviciu, în care procurorii DNA au făcut joi dimineață mai multe percheziții, atât la locuinţa sa, cât şi la primăria pe care o conduce, au declarat anterior pentru HotNews surse judiciare. Dosarul vizează construirea unor drumuri fără autorizaţiile necesare şi cu încălcarea legii. Primarul a fost adus, în timpul zilei, la sediul central al DNA pentru audieri.

Între faptele de care e acuzat edilul se numără construirea unui drum pentru fratele său, dezvoltator imobiliar, despre care a relatat Recorder.

Prefectul Capitalei, Andrei Nistor, afirmă că drumul a fost construit „pe repede-înainte”, peste o magistrală de gaz, „fără niciun fel de autorizaţii”.

Procurorii au anunţat oficial că cercetările vizează infracţiuni asimilate celor de corupţie, comise în perioada 2017-2025. Potrivit DNA, joi au avut loc 11 percheziţii, din care două la sediile unor insituţii publice şi restul la persoane fizice sau la punctele de lucru ale unor societăţi comerciale.

