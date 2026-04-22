„Disidentul” din PSD explică: Robert Negoiță spune de ce îl susține pe Bolojan. „Nu se găsesc la orice colț de stradă”

Primarul Robert Negoiță spune, într-un dialog cu HotNews, că PSD ar trebui să treacă în opoziție și să se reformeze din temelii.

Robert Negoiță este primar al Sectorului 3 din 2012, când a câștigat primul mandat, iar din PSD face parte încă din 2004, acum conducând organizația de sector a partidului.

Marți seară, Robert Negoiță a publicat o înregistrare video neașteptată, în care își declară susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, care vine în contradicție cu partidul din care face parte. Negoiță afirmă, în videoclipul postat pe Facebook, că Bolojan „ar merita puțină susținere să rezolve cu reformele, chiar dacă știm că orice reformă de genul acesta mai generează și suferințe pe anumite zone”.

Într-un dialog cu HotNews, Robert Negoiță a precizat că nu a participat la evenimentul de luni al partidului său – referendumul intern intitulat „Momentul Adevărului” – în care colegii săi au votat retragerea sprijinului pentru Ilie Bolojan.

Despre decizia PSD de a-i retrage sprijinul lui Bolojan: „N-am înțeles foarte clar motivele”

HotNews: – Ați primit mesaje din PSD după ce v-ați anunțat această susținere pentru domnul Bolojan?

Robert Negoiță: – Probabil am primit, dar nu am văzut. Nu știu, am multe mesaje necitite.

– Ce v-a determinat să aveți acest mesaj de susținere pentru Ilie Bolojan?

– Dar nu e o susținere pentru domnul Bolojan, este o susținere pentru reforme. Mă interesează mai puțin cine le face. Dar cred că cine vrea să le facă trebuie susținut, că nu se găsesc la orice colț de stradă persoane disponibile să rezolve problemele grele ale acestei țări.

– Considerați că PSD a greșit când i-a retras sprijinul domnului Bolojan?

– Ehhh (n. red.: oftează), e greu de zis. N-am înțeles foarte clar care sunt motivele. Pentru că, de exemplu, s-au întâmplat și lucruri bune: reforma administrativă, reforma pensiilor speciale. Și înțeleg acum că urmează și chestia asta cu partea de energie, partea de companii de stat, care sunt o gaură neagră a României, gaură pe care o plătim cu toții. Mie mi se pare totuși că cine vrea să facă așa ceva ar trebui susținut. Nu știu cum se numește și mai puțin contează, important e ca lucrurile astea să se întâmple.

„S-au întâmplat niște lucruri, reforma statului”

– Dar dumneavoastră, ca primar și om politic cu experiență, uitându-vă la mandatul premierului Ilie Bolojan de până acum, credeți ca ar trebui sa continue în funcție sau să plece?

– Bănuiesc că ați văzut părerea mea. Adică eu am fost cât se poate de clar. Mi se pare că nu a trecut timpul degeaba, s-au întâmplat niște lucruri. Spre deosebire de alte perioade, când bălteam așa, într-o «dolce far niente», acum de la mine așa se vede, că s-au întâmplat niște lucruri, reforma statului.

„PSD ar avea nevoie de o perioadă în opoziție”

– Ați avea un mesaj pentru colegii din PSD care își doresc ca Ilie Bolojan să plece? Ați discutat cu ei în aceste zile?

– Am discutat cu unii colegi, da.

– Și ce le-ați spus?

– Părerea mea e că ne-ar trebui o perioadă de opoziție. Dar părerea mea nu e de ieri, de astăzi. Eu asta cred de foarte multă vreme. În ultimii 16 ani, PSD a stat la guvernare vreo 14. Nu asta este ideea democrației. În democrație mai trebuie să ne apropiem de electorat, să mai facem reforma partidului. Iar asta nu se poate întâmpla la guvernare niciodată. Niciodată nu a reușit niciun partid să se reformeze la guvernare.

– Dar considerați că este nevoie de o reformare a PSD?

– Da. Da.

– De ce spuneți asta?

– Asta cred.

Un răspuns „categoric da”

– Ce ar trebui reformat?

– Uhhh… De la structură, ideologie, tot. Și, înainte de orice, reforma este să ne apropiem de cetățean. Nu te poți apropia, că nu ai timp, de la guvernare.

– Credeți că ar fi soluția ideală pentru PSD să intre în opoziție, dar să susțină un guvern minoritar condus de Ilie Bolojan?

– Cred că o astfel de perspectivă trebuie analizată cu atenție. Da, da. Cu un program de guvernare bine stabilit, cu obiective clare, răspunsul meu e categoric da.