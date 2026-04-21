Robert Negoiță sare în apărarea lui Ilie Bolojan: „Cred că ar merita puțină susținere măcar pentru asta”

Primarul Sectorului 3, Robert Negoiță, a postat un videoclip pe Facebook în care își arată susținerea pentru premierul Ilie Bolojan, argumentându-și opinia care vine în contradicție cu partidul din care face parte, după ce PSD i-a retras sprijinul prim-ministrului.

HotNews a încercat să îl contacteze pe Robert Negoiță, după publicarea materialului video, pentru explicații suplimentare, dar edilul nu a răspuns. Vom reveni cu poziția acestuia, în momentul în care o vom avea.

„Ne place, nu ne place Bolojan, important e că s-au întâmplat niște reforme până acum. Reforma administrativă, foarte important. Că mai reducem din aparatul ăsta mare consumator de resurse și generator de mari probleme cu clientele, nenorociri, rubedenii. Lucrurile bune nu avem cum să nu le apreciem. Am senzația că nu a trecut timpul ăsta chiar degeaba. S-au întâmplat niște lucruri”, a declarat primarul în videoclipul postat pe rețeaua de socializare.

Negoiță crede că Bolojan „ar merita puțină susținere să rezolve cu reformele, chiar dacă știm că orice reformă de genul acesta mai generează și suferințe pe anumite zone”.

„Din punctul meu de vedere, cel puțin pentru asta cu societățile de stat și cu reforma administrativă, toată susținerea, pentru că eu cred că asta este direcția corectă. Și de asta suntem persoane publice, că trebuie să ne exprimăm și să ne spunem punctul de vedere. Asta este poziția mea”, încheie primarul.

Negoiță îl susține public pe Bolojan la o zi după ce partidul său i-a retras sprijinul politic

Luni, partidul din care Robert Negoiță face parte, a votat pentru retragerea sprijinului, în procent de 97,7%, pentru că, după cum declară președintele partidului, Sorin Grindeanu, primarii, membrii simpli ai PSD sunt nemulțumiți de direcția în care se îndreaptă România.

În timpul evenimentului PSD, liberalii s-au aflat și ei în ședință, unde Ilie Bolojan le-a mulțumit colegilor săi că nu au dat replici celor din PSD și a spus că social-democrații au început atacurile din toamnă.

„Am luat act de decizia complet greșită și complet iresponsabilă a PSD față de România. Am format o coaliție care se baza pe trei elemente: ordine în finanțele țării, buna guvernare, respectul față de cetățeni. Azi vedem periclitarea finanțelor, aruncarea în aer a guvernării, totul făcut într-o lipsă de total respect față de cetățeni”.

PNL a decis luni că nu va mai face coaliție cu PSD

Conducerea extinsă a liberalilor și-a reexprimat marți, într-o ședință de patru ore, susținerea pentru premierul Bolojan ca urmare a deciziei PSD de a-i cere demisia.

La finalul ședinței, Ilie Bolojan a anunțat că PNL nu va mai face o coaliție cu PSD pentru că a generat o criză politică, iar liberalii vor începe discuții cu partidele care susțin actualul guvern – USR, UDMR, minorităţi – pentru a găsi o formulă de guvern minoritar.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, marți seară, într-un interviu la PRO TV, că a avut o discuție cu președintele Nicușor Dan, în care l-a informat că nu va demisiona.

Întrebat, la știrile prezentate de Andreea Esca, cum vede ieșirea din criza politică, Bolojan a spus că după ce miniștrii PSD se vor retrage din guvern îi va înlocui cu ceilalți membri rămași în Executiv și va demonstra că „se poate guverna mai bine decât cu frâna de mână trasă”.