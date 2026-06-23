Robert Sighiartău: Cei care au votat „guvernul trădării” nu mai fac parte din PNL / Liberalii îi cer demisia lui Sorin Grindeanu

Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat luni, după ce Guvernul Veștea nu a obținut votul de învestire în Parlament, că liberalii care au votat împotriva poziției partidului că „nu mai pot să dea ochii cu alegătorii liberali”. Liderul liberal i-a cerut demisia președintelui Camerei Deputaților, Sorin Grindeanu, „unul dintre marii responsabili ai acestei crize”.

El a afirmat că PNL a propus două variante pentru depășirea blocajului politic: un guvern minoritar condus de PSD sau un guvern minoritar condus de PNL împreună cu USR și UDMR.

„Partidul Național Liberal, încă de la început, a spus foarte clar că această criză nu ar fi trebuit să aibă loc. De aceea, în acest moment, după 48 de zile de criză, Partidul Național Liberal face un apel la responsabilitate și, în urmă cu 10 zile, Partidul Național Liberal a oferit soluții clare pentru România: fie guvern minoritar condus de Partidul Social Democrat, fie un guvern minoritar condus de Partidul Național Liberal împreună cu partidele partenere USR și UDMR. Trebuie clarificată direcția politică a României. De aceea, îi solicităm președintelui României să convoace consultările, conform Constituției României, astfel încât în câteva zile să avem un Guvern învestit, care este în slujba românilor”, a spus Sighiartău.

Întrebat despre declarația liderului PSD, Sorin Grindeanu, potrivit căreia social-democrații nu vor susține un guvern minoritar PNL-USR-UDMR, Sighiartău a răspuns că acesta este „unul dintre marii responsabili ai acestei crize”.

„Eu cred că Sorin Grindeanu, care este unul dintre marii responsabili ai acestei crize, trebuie să își revizuiască atitudinea și cred că o demisie de onoare se impune. Cred, de asemenea, că România are nevoie de un guvern. Cred că președintele României trebuie să fie, într-adevăr, un mediator și (…) să consulte partidele parlamentare astfel încât să degajăm o soluție după aceste consultări. Noi avem această soluție, putem face acest pact național astfel încât să urmărim interesele României în această perioadă extrem de grea”, a continuat liberalul.

Sighiartău a comentat și situația parlamentarilor liberali care au votat împotriva poziției partidului la votul de învestire.

„Foștii mei colegi, care astăzi au fost în Parlament și i-a văzut o țară întreagă, nu mai pot să dea ochii cu alegătorii liberali. Partidul Național Liberal nu îi mai dorește pe acești oameni, care au trădat încrederea alegătorilor noștri”, a declarat el.

Potrivit liderului liberal, conducerea partidului va lua o decizie în perioada următoare în privința acestora.

„În următoarele zile vom lua toate deciziile care se cuvin, dar, până atunci, cred că onorabil pentru ei ar fi să vedem niște demisii”, a spus Sighiartău.