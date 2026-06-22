Sorin Grindeanu, mesaj ferm despre ce urmează: „PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR”

PSD nu fuge de responsabilitatea guvernării dacă președintele Nicușor Dan îi va încredința mandatul în urma unor noi consultări, a declarat liderul partidului, Sorin Grindeanu, la ieșirea din ședința de plen în care s-a votat pentru Guvernul Veștea.

Întrebat cât de dezamăgit este de rezultatul votului din această seară, având în vedere că, deși încă nu se cunoaștea oficial la momentul declarațiilor, Guvernul Veștea avea șanse minime să treacă după decizia parlamentarilor AUR de a nu-l susține, liderul PSD a răspuns: „Stați, se votează în continuare, dar eu pot să vorbesc (…) în numele Partidului Social Democrat, care a înțeles responsabilitatea acestui vot, și anume aceea de a oferi României un guvern stabil, un guvern care să intre rapid în pâine”.

„Mai avem 70 de zile până când se închide PNRR, iar România are de recuperat foarte mulți bani. Partidul Social Democrat, așa cum am spus, a votat, toți colegii mei, o să vedem rezultatul votului”, a continuat Sorin Grindeanu.

El a evitat să spună dacă, în opinia sa, Adrian Veștea a greșit când s-a deplasat la sediul AUR pentru negocieri cu partidul lui George Simion.

„N-aș răspunde în numele lui Adrian Veștea. Eu vreau să îl felicit pe Adrian Veștea că a acceptat să intre în această bătălie, că e un om responsabil, un om care a dorit și dorește binele (…), un om care își dorește ca România să aibă ceea ce cred că își dorește orice om de bună-credință, un guvern stabil, care să facă politici publice pentru români, astfel încât să nu intrăm într-o zonă de derapaj economic”, a adăugat social-democratul.

„PSD nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR”

Întrebat dacă ar vota un guvern PNL-USR-UDMR, având în vedere propunerea făcută de Ilie Bolojan, Sorin Grindeanu a respins un astfel de scenariu.

„Eu vă spun un lucru, la cum știu eu Partidul Social Democrat, că îl știu bine. Partidul Social Democrat nu va vota un guvern minoritar PNL-USR-UDMR. Asta, ca să fie clar (…). Dacă, urmare a consultărilor de la Cotroceni, președintele va acorda Partidului Social Democrat acest mandat, o să vedem în ce formulă o să venim în fața Parlamentului, dar vă mai spun o dată, Partidul Social Democrat nu fuge de această responsabilitate”, a mai declarat Sorin Grindeanu.

Guvernul Veștea a primit doar 189 de voturi, mult sub cele 233 necesare pentru a fi învestit, conform numărătorii oficiale.