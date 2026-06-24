Rockstar a stabilit prețul pentru „GTA VI” și a anunțat când apare

Take-Two Interactive Software, compania-mamă a producătorului de jocuri video Rockstar Games, a anunțat prețul îndelung așteptatului titlu „Grand Theft Auto VI”, acesta urmând să coste 79,99 dolari, transmite Reuters.

Compania a anunțat de asemenea miercuri că „GTA VI” va fi lansat pe 19 noiembrie.

Reuters notează că „GTA VI” este așteptat să aibă cea mai mare lansare de joc video din lume, generând miliarde de dolari în vânzări în câteva zile de la lansare, datorită anvergurii francizei și istoricului solid al Rockstar Games.

Take-Two a declarat mai devreme în cursul acestei luni că precomenzile pentru titlu vor începe pe 25 iunie, după mai multe amânări.

„Grand Theft Auto VI: Ultimate Edition” va costa 99,99 dolari și adaugă vehicule, arme și articole vestimentare exclusive, integrate în povestea lui Jason și Lucia, protagoniștii jocului.

„GTA VI” va fi disponibil doar pentru PlayStation 5 și Xbox X/S, nu și pentru PC sau alte tipuri de console.