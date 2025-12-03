Rodica Stănoiu a murit. Fostul ministru al Justiției din Guvernul Năstase avea 86 de ani

Rodica Stănoiu, fost ministru al Justiției, a murit miercuri, 3 decembrie, a anunțat site-ul Juridice.ro. Informația a fost confirmată pentru HotNews de doi foști lideri ai Partidului Social-Democrat.

Ea avea 86 de ani.

Rodica Stănoiu a condus portofoliul Justiției în perioada 2000-2004, în cadrul guvernului condus de Adrian Năstase.

Cine a fost Rodica Stănoiu

Rodica Stănoiu a absolvit Facultatea de Drept a Universității din București în 1961. În 1969 și în 1982, a urmat studii postuniversitare la Școala de Criminologie a Universității din Montréal, respectiv la Facultatea Internațională de Drept Comparat din Strasbourg. În 1975, a obținut titlul de Doctor în Drept la Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu” din cadrul Academiei Române, iar în 1994, a urmat un stagiu de cercetare la Centrul Federal de Justiție din Washington DC, conform muzeulexiluluiromanesc.ro.

Din 1995 până în anul 2005, ea a lucrat ca profesor universitar la Universitatea Spiru Haret, iar din 1996 a fost profesoară la Universitatea Dimitrie Cantemir.

Începând cu 1996, Rodica Stănoiu a ocupat funcția de senator în cadrul Parlamentului României timp de trei mandate.

Timp de patru ani, între 2000 și 2004, a fost ministru al Justiției în cabinetul de atunci al social-democraților.

În 2014, Înalta Curte de Casație și Justiție (ICCJ) a stabilit, într-o decizie definitivă, că Rodica Stănoiu a colaborat cu Securitatea din timpul regimului comunist.