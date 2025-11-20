Sari direct la conținut
Rogobete: Nu există un act normativ care să taie 10% din salariile medicilor. Sistemul de sănătate este sub o tensiune a resursei umane

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete / Foto: Inquam Photos / George Călin

Guvernul nu ia în calcul o reducere cu 10% a salariilor din sistemul medical, a anunțat ministrul Sănătății, la finalul ședinței de joi a Executivului. Alexandru Rogobete spune că sistemul de sănătate este „sub o tensiune a resursei umane, pe care o cunoaştem foarte bine”.

”În momentul de faţă, la Ministerul Sănătăţii nu există un act normativ care să taie 10% din salariile medicilor”, a anunțat Alexandru Rogobete.

„Am cerut prudenţă, am cerut echilibru, pentru că sistemul de sănătate este sub o tensiune a resursei umane pe care o cunoaştem foarte bine. Foarte mulţi medici fac mai multe gărzi decât prevede normativul, pentru că resursa umană este indisponibilă. Nu cred că este un moment oportun pentru a opera astfel de tăieri în sistemul de sănătate, dar reaşezarea lor şi corelarea cu plata pe performanţă vor aduce beneficii şi de-o parte, şi de alta”, a adăugat ministrul Sănătății.

El spune că în ultimele luni se lucrează la „o reaşezare şi la o eficientizare a sistemului de sănătate”, adăugând că s-au făcut reduceri de peste 300 de milioane de lei în 3 luni de la concediile medicale, în urma controalelor efectuate și a înăspririi legislației.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, într-un interviu pentru ȘtirileProTv, că în pachetul de reformă în administrație a fost prevăzută o „anvelopă de recomandare” ca toate ministerele să aibă în vedere o reducere a cheltuielilor cu până la 10% din anvelopa salarială, comparativ cu acest an. El a precizat că acest lucru nu înseamnă reducerea salariilor, ci fiecare minister poate să ia măsuri precum reduceri de personal, reducerea sporurilor sau alte măsuri.

