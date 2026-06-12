Rolex face o mutare surprinzătoare după ce prețul aurului a crescut vertiginos

Rolex a majorat luna aceasta în întreaga lume prețurile ceasurilor sale din aur cu o medie de 5%, o a doua creștere anuală rar întâlnită pe principalele sale piețe, inclusiv Marea Britanie, Hong Kong și Statele Unite, relatează Reuters.

Majorarea, care urmează unei creșteri ușor mai mari aplicate în ianuarie – care nu a fost la nivel global și nici specifică ceasurilor din aur – reflectă cererea puternică pentru produsele premium, în pofida unei piețe a bunurilor de lux în general temperate.

Și alte mărci de lux importante au crescut prețurile, inclusiv Cartier, care a majorat luna trecută prețurile ceasurilor sale din aur cu până la 10%.

Richemont, compania elvețiană de bunuri de lux care deține brandul Cartier, declarat în raportul său anual că a aplicat majorări moderate de prețuri la casele sale de bijuterii din cauza creșterii prețului aurului și a fluctuațiilor valutare.

Și anul trecut a fost neobișnuit prin faptul că industria a operat mai mult de o majorare de prețuri, însă acest lucru a fost o consecință a taxelor vamale de import impuse de Statele Unite. Rata este în prezent de 10% pentru Elveția, dar anul trecut Trump a impus Elveției unele dintre cele mai mari taxe vamale aplicate oricărui partener comercial al SUA.

Noua creștere de prețuri pentru ceasurile Rolex i-a surprins pe analiști

Eric Boneta, comerciant american de ceasuri certificate second-hand, afirmă că a doua creștere de prețuri aplicată de Rolex în acest an a surprins piața.

„Nimeni nu a anticipat-o”, a declarat acesta.

Analiștii din industrie au afirmat însă că piața ceasurilor de lux continuă să vândă modele rare care sunt promovate ca o formă de investiții către clienții foarte bogați. În schimb, mulți consumatori din clasa de mijloc a țărilor cu economii dezvoltate au încetat să mai cheltuiască pe produse de lux.

Rolex a majorat în ianuarie prețurile medii ale ceasurilor sale cu 6,2% în Germania, Hong Kong, Japonia, Marea Britanie și Statele Unite, potrivit WatchCharts.

Prețul aurului a crescut spectaculos

Prețul aurului aproape că s-a dublat din 2024 încoace și a ajuns la aproximativ 4.200 de dolari pe uncie. Prețurile ceasurilor din aur produse de unele mărci deținute de Rolex, Richemont, LVMH, Swatch, Breitling și Chopard sunt, în medie, cu 4% până la 6% mai mari decât în urmă cu un an.

Zouheir Guedri, fondatorul firmei de cercetare în domeniul luxului Data&Data, afirmă că producătorii de ceasuri de lux încearcă să atragă segmentul de elită ce încă dispune de resurse financiare importante. Producătorii „încurajează clienții să se orienteze către referințe din metale prețioase și modele din gama superioară”, potrivit acestuia.

Pentru unele modele, majorările de preț au fost mult mai consistente. O versiune din aur alb a modelului Cosmograph Daytona de la Rolex, purtat în anii 1970 de actorul Paul Newman, se vinde în Statele Unite cu 59.100 de dolari, în creștere cu 14% de la începutul acestui an și cu 33% față de 2024.

„Totul se reduce la atractivitatea mărcii”, afirmă Simon Lazarus, un alt analist consultat de Reuters. „Rolex a fost întotdeauna liderul detașat”, subliniază el.