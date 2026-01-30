Elveția neagă că manipulează cursul francului după noul anunț al Trezoreriei americane

Oameni privind cursul de schimb la o casă de schimb valutar din Geneva (imagine ilustrativă, care nu reflectă cursul de astăzi), FOTO: Martial Trezzini / AP / Profimedia Images

Banca Națională a Elveției (BNE) a declarat vineri că nu se angajează în nicio manipulare a francului elvețian și că a luat act de cel mai recent raport al Trezoreriei SUA privind politicile macroeconomice și de schimb valutar ale principalilor parteneri comerciali ai SUA, transmite Reuters.

Comentariile vin după ce Trezoreria SUA a anunțat că întărește supravegherea practicilor valutare ale țărilor, inclusiv intervențiile pentru a împiedica deprecierea sau aprecierea față de dolar, dar nu a acuzat niciun partener major de manipularea monedei.

BNE a răspuns după ce Trezoreria SUA a menținut Elveția pe o listă de monitorizare a 10 țări ale căror practici valutare necesitau o atenție deosebită, potrivit oficialilor americani.

„BNE nu se angajează în nicio manipulare a francului elvețian”, se arată într-un comunicat remis vineri de Banca Națională a Elveției. „Nu caută nici să prevină ajustările balanței de plăți, nici să obțină avantaje competitive nejuste pentru economia elvețiană”, a subliniat aceasta.

Anunțul Trezoreriei de la Washington a venit în condițiile în care săptămâna aceasta Francul elvețian se apreciase cu 3,5% față de dolarul american, de la începutul acestui an, impulsionat de imprevizibilitatea politicii comerciale a SUA, de întrebările legate de independența Rezervei Federale (n.r. banca centrală a SUA) și de îngrijorările privind posibile intervenții militare americane în Groenlanda, America Latină și Orientul Mijlociu, potrivit unei analize CNBC.

Francul elvețian este considerat, alături de yenul japonez, o așa-zisă monedă de „refugiu”, cumpărată de investitori în masă în perioade de turbulențe geopolitice. De la începutul lui 2026 francul a ajuns la cel mai puternic nivel față de dolarul american de mai bine de un deceniu.

Banca Națională a Elveției spune că e în contact constant cu partea americană

Banca centrală elvețiană a adăugat că rămâne în contact cu autoritățile americane pentru a explica situația economică a Elveției și politica monetară și că salută discuțiile continue în cadrul dialogului macroeconomic.

BNE a făcut, de asemenea, referire la un comunicat comun privind chestiunile valutare, convenit în septembrie împreună cu banca centrală, departamentul financiar elvețian și Trezoreria SUA.

Comunicatul din septembrie a confirmat că Trezoreria SUA recunoaște că intervențiile valutare reprezintă un instrument important pentru BNE în atingerea obiectivului său de control al inflației.

Președintele BNE, Martin Schlegel, a declarat săptămâna trecută pentru Reuters că intervențiile în valută și ratele dobânzilor rămân principalele instrumente ale băncii centrale pentru asigurarea stabilității prețurilor – inflația între 0 și 2%, o sarcină mandatată de legea elvețiană.

La ultima decizie privind rata dobânzii a BNE, în decembrie, Schlegel a spus că banca centrală rămâne dispusă să fie activă pe piețele valutare „după cum este necesar”.