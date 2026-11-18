Fondatorul și CEO-ul companiei Amazon spune că a fost „foarte implicat” în desemnarea lui Robert Pattinson pentru rolul noului James Bond.

„Inițial aveam prejudecăți față de Pattinson, pentru că este deja atât de faimos”, a declarat, marți, Jeff Bezos, în cadrul evenimentului „Semafor Silicon Valley & The World” din California, potrivit BBC.

Amazon deține drepturile asupra francizei James Bond după achiziția studiourilor MGM din 2022, iar Bezos a asistat direct la audiții alături de echipa de producție.

Șeful Amazon a explicat că, de regulă, rolul agentului 007 a fost atribuit unor actori mai puțin cunoscuți la momentul respectiv. Totul s-a schimbat însă la probele de ecran, unde actorii au interpretat trei scene diferite în costume complete și pe decoruri reale.

„Era ceva special la Rob și la interpretarea lui. În timpul probelor de ecran, era atât de evident că el este James Bond. A fost o alegere imediată și fără dezbateri. Denis Villeneuve, regizorul, cu toții ne-am îndreptat atenția spre Rob”, a mai spus Bezos.

Noul film James Bond apare în 2028

Robert Pattinson, în vârstă de 40 de ani, a fost prezentat oficial luni ca al șaptelea interpret al lui James Bond și preia rolul de la Daniel Craig. Cel de-al 26-lea film al seriei va fi regizat de Denis Villeneuve și este programat pentru lansare în 2028.

„James Bond este unul dintre cele mai legendare personaje din istoria cinematografiei, iar să mi se încredințeze rolul lui 007 reprezintă onoarea vieții mele”, a transmis actorul britanic în anunțul oficial.

Acesta este primul film cu agentul 007 realizat fără controlul creativ al familiei Broccoli, care a supervizat franciza încă de la debutul din 1962.