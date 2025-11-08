Roma face apel la Washington să găsească o soluţie, după ce personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza shutdown-ului

Personalul local al unor baze militare americane din Italia nu a fost plătit din cauza închiderii guvernului SUA (shutdown), iar Roma poartă discuţii cu autorităţile americane pentru a rezolva problema, a declarat sâmbătă Ministerul italian de Externe.

Aproximativ 2.000 de angajaţi italieni non-militari, în principal de la baza aeriană Aviano şi baza militară Vicenza din nord-estul Italiei, nu şi-au primit salariul pe luna octombrie, deşi sunt angajaţi în baza unor contracte de muncă italiene, a declarat ministerul.

Cu toate acestea, angajaţii italieni de la bazele marinei americane din ţară au fost plătiţi la timp, deoarece marina aplică reguli diferite faţă de armată şi forţele aeriene, notează News.ro.

În Statele Unite, închiderea guvernului (shutdown), care a atins o durată record, de aproape 40 de zile, a lăsat milioane de angajaţi ai guvernului federal fără salarii, a îngheţat ajutoarele alimentare esenţiale şi a perturbat transportul aerian, printre alte efecte.

Ministrul italian de externe, Antonio Tajani, a îndemnat atât Washingtonul, cât şi ambasada SUA la Roma să acţioneze rapid, indiferent de momentul în care se va încheia shutdown-ul.

„Ministerul de Externe (al Italiei) a adresat o solicitare ambasadei SUA la Roma, care a confirmat că armata şi forţele aeriene americane examinează împreună cu Pentagonul posibilitatea de a utiliza fonduri proprii pentru a plăti angajaţii italieni”, a declarat ministerul într-un comunicat.