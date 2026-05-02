Român anchetat după ce și-a răpit fosta iubită pe o autostradă din Austria. Anunțul polițiștilor mureșeni

Un bărbat de 28 de ani, din localitatea Lechința, este acuzat că și-a răpit fosta iubită pe o autostradă din Linz, conform precizărilor făcute sâmbătă de Inspectoratul de Poliție Județean Mureș, care a spus că aceștia se află în prezent în custodia autorităților din Ungaria, transmite Agerpres.

Serviciul de Investigații Criminale Mureș s-a sesizat sâmbătă din oficiu.

„Autorităţile din Austria au transmis către I.P.J. Sibiu o informare cu privire la faptul că, la data de 1 mai 2026, în cursul serii, un tânăr, de 26 de ani, a sesizat organele de poliţie din Austria că prietena lui, de aceeaşi vârstă, a fost răpită de fostul său partener în timp ce aceasta se afla pe o autostradă din Linz”, a declarat IPJ Mureș.

Verificările au arătat că fostul iubit al femeii, domiciliat în Lechinţa, „face obiectul unui ordin de protecţie provizoriu, valabil în perioada 28 aprilie 2026 – 3 mai 2026, prin care acesta este obligat să nu se apropie de victimă sau de locuinţa acesteia”, a precizat IPJ Mureș.

A fost deschis un dosar penal de lipsire de libertate, iar autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cu exactitate toate circumstanțele în care a avut loc fapta.

Potrivit polițiștilor mureșeni, femeia răpită și fostul ei iubit se află în prezent în custodia autorităților din Ungaria, urmând a fi luate măsurile care se impun.

Foto: © Vlad Ispas | Dreamstime.com