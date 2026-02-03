Român arestat în Germania pentru sabotarea unor nave de război ale Marinei germane, inclusiv a corvetei „Emden”

Poliția de Securitate și parchetul landului Hamburg au anunțat marți arestarea unui bărbat român în vârstă de 37 de ani și a unui cetățean grec de 54 de ani, cei doi muncitori fiind suspectați de comiterea unor de acte de sabotaj la corvetele navale ale Marinei germane andocate în portul Hamburg, relatează Bild, citat de agenția Reuters.

Raiduri legate de acest caz au avut loc la Hamburg și într-un sat din Grecia, scrie Bild. De asemenea, au fost percheziționate apartamente aparținând suspecților din Hamburg, România și Grecia, potrivit sursei citate. Operațiunea a fost coordonată de Eurojust, agenția de la Haga responsabilă de combaterea criminalității organizate transfrontaliere.

Potrivit parchetului din Hamburg, cei doi acuzați ar fi sabotat anul trecut mai multe nave destinate Marinei Germane, în timp ce lucrau în portul Hamburg. Aceste nave erau andocate la un șantier naval.

Se presupune că bărbații, ajutați de posibili complici, au turnat peste 20 de kilograme de granule de oțel în blocul motor al unei nave, au perforat conductele de alimentare cu apă potabilă, au scos capacele rezervorului de combustibil și au dezactivat întrerupătoarele de siguranță din sistemul electronic al navei. Incidentul a fost descoperit abia în timpul unei inspecții la bord, înainte ca corveta „Emden” să plece în ieșirea sa pe mare inaugurală, spre Kiel, la mijlocul lunii ianuarie.

„Emden” face parte din cea mai modernă clasă de corvete ale Marinei germane.

Procurorii germani spun că faptele suspecților au periclitat securitatea țării

Potrivit Biroului Procurorului General, actele ar fi putut duce la avarii semnificative ale navelor sau la întârzierea plecării acestora – și astfel ar fi pus în pericol securitatea Germaniei și eficiența de luptă a trupelor.

Evaluarea probelor confiscate este în curs de desfășurare. Ancheta vizează, de asemenea, stabilirea persoanei care ar fi putut comanda sabotajul.

„Emden” a fost botezată la șantierul naval Blohm + Voss la începutul lunii mai 2024 și, la patru ani după ce a fost pusă chila, a efectuat primul său test extins pe mare la mijlocul lunii ianuarie 2025. Este una dintre cele cinci corvete noi de tip 130 comandate de Forțele Armate Germane în 2017, la un cost total de două miliarde de euro.

Navele urmau să fie staționate la baza navală Hohe Düne de lângă Warnemünde și să primească asistență tehnică în Kiel. Desfășurarea lor era planificată pentru supraveghere maritimă, împreună cu o prezență mai mare în Marea Baltică.