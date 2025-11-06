Români din Italia acuzați de escrocherii cu mașini second-hand / Crabinierii le-au confiscat vile și mașini de milioane de euro

Carabinierii, una dintre forțele de poliție naționale ale Italiei. Credit line: Roma / ipa-agency.net / IPA / Profimedia

Carabinierii au confiscat, miercuri, bunuri în valoare de peste 4 milioane de euro de la un grup acuzat de fraudă cu mașini second-hand, potrivit Corriereadriatico.it.

Autoritățile italiene din Provincia Ancona au executat miercuri un ordin de confiscare a bunurilor emis de Tribunalul din Ancona împotriva a nouă cetățeni români și patru cetățeni italieni rezidenți în Ancona, Vicenza și provincia Teramo.

Ei sunt acuzați că fac parte dintr-un grup criminal, activ în comerțul cu mașini second-hand, responsabil de un număr mare de escrocherii prin reducerea artificială a kilometrajului vehiculelor oferite spre vânzare.

Ancheta în acest caz a început în 2018 și a dus la descoperirea a peste 250 de escrocherii și fraude cu profituri de peste un milion de euro.

În 2022, Curtea din Ancona a emis o condamnare inițială împotriva mai multor asociați ai grupului. Anul acesta, au ajuns la măsura de confiscare a bunurilor acestora, care erau puse sub sechestru. Astfel, miercuri, 5 noiembrie, carabinierii au confiscat de la cetățenii vizați, inclusiv de la cei români, bunuri în valoare de 4,3 milioane de euro.

Printre acestea se numără o vilă de la începutul anilor 1900, evaluată la 1,5 milioane de euro, o vilă cu vedere la mare, în valoare de două milioane de euro, participații în 7 societăți, 106 vehicule, conturi bancare și poștale.

În timp ce ancheta a fost parțial încheiată pentru unii inculpați, pentru alții procesul este încă în curs.