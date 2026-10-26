România a cumpărat remorchere inutile când apa scade pe Dunăre. Patru funcționari, trimiși în judecată

Patru funcționari publici de la Administrația Fluvială a Dunării de Jos (AFDJ) Galați au fost trimiși în judecată de Parchetul European în legătură cu achiziția frauduloasă din bani europeni a două remorchere pentru Dunărea de Jos, devenite inutile atunci când nivelul apei scade, potrivit Agerpres.

Parchetul European (EPPO) din Cluj-Napoca a trimis în judecată, la Tribunalul Iași, patru funcționari publici din cadrul Administrației Fluviale a Dunării de Jos Galați, o persoană fizică și o societate comercială în legătură cu achiziția frauduloasă a două remorchere pentru Dunărea de Jos.

Proiectul a beneficiat de o finanțare din partea UE în valoare de aproximativ 7 milioane de euro, prin Programul Operațional Infrastructură Mare 2014-2020.

Conform unui comunicat al EPPO, cele două remorchere polivalente, dotate pentru navigația în condiții de gheață, erau destinate navigației fluviale – inclusiv în perioadele cu nivel scăzut al apei – și acordării de asistență navelor aflate în dificultate. Cu toate acestea, caietul de sarcini al licitației a inclus cerințe tehnice specifice navelor maritime, deși remorcherele erau destinate căilor navigabile interioare. Această condiție a restrâns cercul ofertanților eligibili și a favorizat o singură societate comercială.

Remorcherele au fost livrate în anul 2021, având un pescaj real (adâncimea necesară unei nave pentru a naviga în siguranță) de 2,6 metri, depășind astfel limita maximă de doi metri prevăzută în contract. În ciuda acestui fapt, cei patru funcționari publici au recepționat navele și au semnat procesele-verbale de recepție finală, atestând în mod fals că acestea îndeplinesc cerințele tehnice.

Din cauza pescajului mai mare, remorcherele pot fi utilizate în siguranță doar atunci când nivelul apei este suficient de ridicat pe ruta prevăzută, ceea ce limitează posibilitatea folosirii lor pe Dunăre, în special în perioadele cu nivel scăzut al apei.

O persoană fizică și o societate comercială sunt, de asemenea, acuzate că au sprijinit această schemă infracțională.

Se estimează că frauda a cauzat un prejudiciu de aproximativ 7 milioane de euro bugetului UE.

În cazul în care vor fi găsiți vinovați, inculpații riscă pedepse cu închisoarea cuprinse între trei ani și zece ani și jumătate.